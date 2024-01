Deux attaques déjouées, les assaillants neutralisés

Ouagadougou, 1er janv. 2024(AIB)-A pas feutrés, plusieurs criminels poussaient silencieusement leurs motos dans la nuit du 31 décembre en direction de Mené et de Yondé près de Ouargaye, selon des sources sécuritaires à l’AIB.

Ces terroristes voulaient surprendre les Forces combattantes pour semer la mort et la désolation en ce jour de fête. Mais au final, ce sont eux qui ont été surpris, car les pilotes scrutaient leurs moindres mouvements. Aux environs de Welguemsifou, deux factions de terroristes se rejoignent pour poursuivre leur marche sur Mené et sur Yondé. A 22h moins, les pilotes lancent des frappes précises et neutralisent de nombreux assassins, pendant que d’autres prennent la fuite.

Agence d’information du Burkina