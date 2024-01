Democratie au Burkina Faso : Le rôle déterminant du mouvement syndical

En souvenir du soulevement populaire du 03 janvier 1966, un panel a été organisé pour démontrer l’apport du mouvement syndical à la démocratie burkinabè.

Des responsables de syndicats et des temoins du soulevement du 03 janvier 1966 étaient présents au panel relatif au rôle du mouvement syndical dans le processus demcratique du Burkina Faso. Organisé sous le theme <<Contribution du mouvement syndical a l ancrage de la democratie au Burkina Faso>>, la rencontre a permis d’analyser l’ importance des syndicats et leur contribution à la democratique.

Il a été aussi question des luttes syndicales dans un contexte sécuritaire précisément de la lutte contre les groupes terroristes. Selon les conférenciers, Dominique Yameogo et Norbert Ouangre, le mouvement syndical a joué son rôle dans l’ancrage de la démocratie, des libertés individuelles et collectives au pays des hommes intègres.

Et M.Yameogo de rappeler que le pouvoir de l’époque voulait créer un parti unique et caporaliser les syndicats mais,a-t-il déclaré, << le mouvement syndical ne s’est pas laissé caporaliser et a travaillé à ce que le mouvement populaire du 03 janvier 1966 advienne et qu’il se réalise>>.

Sidwaya.info