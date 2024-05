À la veille de la visite d’État du président chinois Xi Jinping en France, plusieurs médias français, dont DailyMotion, ont commencé à diffuser « Citations Classiques par Xi Jinping », une production de China Media Group (CMG), le 2 mai, heure locale.

Axée sur le développement vert, la civilisation écologique, l’édification du droit, la prospérité commune, la protection du patrimoine culturel et d’autres sujets, l’émission sélectionne soigneusement des phrases célèbres d’œuvres classiques chinoises citées par le président Xi Jinping dans ses discours, articles et entretiens importants, afin de démontrer sa sagesse politique exceptionnelle et sa richesse de connaissances historiques et culturelles. L’émission explique l’importance des valeurs dans la culture traditionnelle chinoise pour le monde d’aujourd’hui.

Présentant la culture, les citations classiques et la sagesse chinoises dans une perspective internationale, l’émission ouvre une fenêtre aux Français afin de comprendre les pensées du président Xi sur la gouvernance. Elle permet également au monde d’appréhender l’origine culturelle de la modernisation chinoise et la profonde sagesse qu’elle recèle, ainsi que de percevoir le charme unique de la Chine dans la nouvelle ère.

En particulier, l’émission sélectionne des citations liées à la civilisation écologique, intéressant particulièrement le public français. Par exemple, dans son épisode consacré à la citation : « C’est dans l’harmonie que vivent tous les êtres, c’est grâce à la générosité qu’ils prospèrent », l’émission, partant de l’explication de la relation entre les humains et la nature dans le Xunzi ou les Écrits de Maître Xun, présente un concept écologique ancré dans l’ancienne civilisation chinoise, consistant à respecter la nature, suivre ses lois et la protéger.

Ces dernières années, à la lumière de la pensée de Xi Jinping sur la civilisation écologique, la Chine poursuit une voie de développement écologique, vert et bas carbone. Plusieurs coopérations pragmatiques menées dans ce domaine par la Chine et la France s’avèrent fructueuses.

Rappelons que l’émission « Citations Classiques par Xi Jinping » est diffusée en série sur DailyMotion, entreprendre.fr et d’autres médias français.

Source: CGTN Français