Douleurs pelviennes chez la femme : consulter immédiatement un médecin en cas de signes avant-coureurs

Les douleurs pelviennes correspondent aux douleurs ressenties dans la région du pelvis, c’est-à-dire au niveau du bas du ventre et du haut des parties génitales. Elles peuvent être légères à très intenses.

La région pelvienne est la partie inférieure de l’abdomen et renferme les intestins, les uretères inférieurs et la vessie. Chez la femme, elle contient également les ovaires, les trompes de Fallope, l’utérus et le col de l’utérus. Ces douleurs sont plus fréquentes chez les femmes en âge de procréer que dans d’autres catégories de la population et sont souvent liées à des causes urinaires ou gynécologiques. Les douleurs pelviennes se manifestent par des sensations douloureuses dans la région du pelvis, qui correspond à la zone située entre le bas du ventre et le haut des parties génitales. Elles peuvent varier en intensité, allant de légères à très intenses.

Ces douleurs peuvent être bénignes, mais elles peuvent aussi indiquer un problème plus grave, nécessitant une prise en charge médicale rapide. Les douleurs pelviennes aiguës représentent d’ailleurs l’une des causes les plus fréquentes de consultation en urgence. Elles peuvent provenir d’un dysfonctionnement au niveau des organes de la région pelvienne, mais aussi être liées à une pathologie musculosquelettique, neurologique ou même psychologique.

Les douleurs pelviennes peuvent apparaître soudainement ou de manière progressive, et leur intensité peut varier, avec des périodes d’accalmie ou des pics plus violents. Elles peuvent être continues ou intermittentes, aiguës ou sourdes et parfois semblables à des crampes menstruelles. Elles sont considérées comme chroniques lorsqu’elles persistent pendant plus de six mois.

De nombreuses causes peuvent expliquer ces douleurs, qu’elles soient d’origine gynécologique, digestive, génito-urinaire, neurologique ou musculaire. Parmi les causes gynécologiques fréquentes, on retrouve notamment les crampes menstruelles, l’endométriose, les kystes ovariens, la maladie inflammatoire pelvienne

ou encore la salpingite, qui est une inflammation des trompes de Fallope.

Certaines situations nécessitent une consultation médicale immédiate, comme des saignements vaginaux post-ménopausiques, des douleurs qui s’intensifient, une grossesse extra-utérine, une fausse couche, ou encore des pathologies graves comme un kyste ovarien nécrosé, un fibrome utérin ou une salpingite. En revanche, une douleur pelvienne légère, sans signe inquiétant, peut généralement attendre quelques jours avant de consulter, sauf si elle devient plus sévère ou persistante. Les crampes menstruelles légères ne nécessitent pas d’examen particulier, à moins qu’elles ne deviennent extrêmement douloureuses.

Le traitement des douleurs pelviennes dépend de leur origine et peut inclure des médicaments ou, dans certains cas, une intervention chirurgicale. Ces douleurs ont souvent des répercussions importantes sur la qualité de vie, entraînant fatigue, dépression, angoisse, voire parfois de l’infertilité. Elles peuvent aussi affecter les relations sociales et professionnelles, perturbant le travail ou les études et nuire à la vie sexuelle et aux relations de couple.

Sources : passeportsante.net, msdmanuals.com

Wamini Micheline OUEDRAOGO