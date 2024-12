Eglise centrale des Assemblées de Dieu de Ouagadougou : union de prières pour la solidarité

Dans la nuit du 24 décembre 2024, des fidèles de l’Eglise centrale des Assemblées de Dieu de Ouagadougou ont célébré Noël, la fête de la Nativité. Des centaines de fidèles ont prié pour la paix et la solidarité au Burkina Faso.

A l’Eglise centrale des Assemblées de Dieu de Ouaga-dougou (ECADO), dans la nuit du mardi 24 décembre 2024, les fidèles composés de la majorité d’enfants, leurs parents, de pasteurs, etc. ont manifesté leur joie pour la venue de Jésus-Christ, célébrée le 25 décembre de chaque année. Les enfants ont chanté, fait des poèmes et distillé des mélodies à la gloire de Jésus-Christ, à la grande satisfaction de leurs géniteurs. C’est le cas de la fidèle Joachime Zoungrana qui a été très émue de voir les enfants prester pour la solidarité.

« C’est avec une immense joie que je suis venue au réveillon de Noël. Les enfants nous ont vraiment émerveillés avec leurs différentes prestations. Nous voyons vraiment que parmi eux, il y a des futurs choristes et pasteurs. Ils ont prôné l’union entre tout le monde. Car, quand il y a l’union, il y a la solidarité », a-t-elle déclaré. Très ravie, l’adolescente Roxane Zongo, a défini Noël comme une grâce que Dieu nous a donnée à travers la naissance de Jésus-Christ, en qui « l’humanité a été sauvée ». « Merci à tous ceux qui sont venus assister à cette célébration de la Noël », a-t-elle laissé entendre. Selon l’adolescent Azaël Douamba, c’est une très belle fête à la gloire du Seigneur, Jésus-Christ. « Le message de

solidarité va impacter beaucoup de personnes qui vont certainement changer de comportements », a-t-il indiqué. Les responsables de l’ECADO se sont dits satisfaits des mômes. Le pasteur principal de l’ECADO, Dr Jean Baptiste Rouamba, a fait comprendre que l’Eglise accorde une place de choix aux enfants à chaque 24 décembre, durant toute la soirée.

Nous devons être solidaires

« Nous, nous revenons le 25 décembre quel que soit le jour pour parler de la naissance de Jésus. Nous leur donnons donc l’occasion de s’exprimer. Les enfants ont évoqué un thème très important, c’est-à-dire la solidarité. Ils nous rappellent en tant que parents de penser à ceux qui n’en ont pas. Je crois que c’est un message interpellateur », a-t-il confié. Le pasteur principal de l’ECADO a, par ailleurs, salué le fait que chaque groupe d’enfants ait apporté une touche particulière à la célébration de la fête de la Nativité, en particulier, le dernier groupe à avoir traduit la solidarité avec dextérité. « Il y en a parmi eux qui ont pris le nom de pasteurs, notamment moi-même pour nous interpeller.

Ce soir, j’ai été particulièrement marqué par cette démarche des enfants qui montre qu’en tant que Burkinabè, en tant qu’Eglise, nous devons être solidaires, pas seulement entre nous les fidèles mais avec ceux qui sont retranchés dans leur maison parce qu’ils n’ont rien pour fêter. Nous devons être proches de ces derniers pour que l’on sache que nous sommes tous des Burkinabè ». Dr Jean Baptiste Rouamba a, aussi, fait savoir que l’ECADO a été au chevet des Personnes déplacées internes (PDI), notamment de Pazani, dans l’arrondissement 9 de Ouaga-dougou. Il a souhaité ses vœux de paix et de sécurité pour le Burkina Faso. « Que Dieu, en cette année 2025, visite le Burkina Faso pour que nous puissions vivre comme de par le passé, en bonne intelligence les uns avec les autres. Que Dieu permette au Burkina Faso de retrouver sa prospérité économique dans la tranquillité », a souhaité le pasteur principal de l’ECADO.

L’ancien Premier ministre et fidèle de l’ECADO, Tertius Zongo, a relevé que pour tous les chrétiens, Noël, c’est la naissance du sauveur dont le point le plus important est d’inculquer cette réalité aux enfants pour qu’ils sachent que Jésus-Christ est venu comme eux. « C’est vraiment le fondement de la foi. Car si le sauveur n’était pas né, notre foi était vaine. En croyant à sa naissance, à sa mort et à sa résurrection, nous sommes convaincus qu’un jour, nous serons avec lui », a conclu l’ancien chef du gouvernement.

