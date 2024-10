Esclavage et colonialisme : L’Église catholique demande pardon pour ses erreurs passées

Lors de l’ouverture du synode sur l’avenir de l’Église, ce 1er octobre 2024 au Vatican, un moment fort et inédit a marqué les esprits. Par la voix du cardinal Michael Czerny, le pape François a reconnu la complicité de l’Église catholique dans des systèmes ayant contribué à l’esclavage et au colonialisme. Cet acte de repentance, accompagné de six autres demandes de pardon, constitue un moment historique dans la réflexion de l’Église sur ses responsabilités passées.

Le cardinal Czerny a rappelé que l’institution avait « échoué à reconnaître la dignité de chaque personne humaine », en cautionnant l’asservissement et l’exploitation, particulièrement des peuples indigènes. Cette reconnaissance s’inscrit dans une démarche de vérité et de réconciliation, alors que le synode se poursuit jusqu’au 27 octobre, avec pour objectif d’orienter l’Église vers un avenir plus inclusif et conscient de son héritage historique.

En reconnaissant ces erreurs, l’Église catholique amorce un tournant majeur dans sa manière d’aborder les réalités sociales et culturelles qui l’ont entourée.

