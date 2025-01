FESPACO 2025 : le Comité national d’organisation (CNO) a été installé

Le Comité national d’organisation (CNO) de la 29eédition du FESPACO a été officiellement installé, ce mercredi 08 janvier 2025, par le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme(MCCAT), Pingdwendé Gilbert Ouedraogo.

L’équipe chargée de la réussite du FESPACO 2025 a été officiellement installée ce mercredi 08 janvier. Cette cérémonie d’installation a été présidée par le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme(MCCAT), Pingdwendé Gilbert Ouedraogo. Pour le ministre, le Comité national d’organisation(CNO) et son président Fidèle Betamou Tamini, doivent travailler à « accroître la notoriété internationale du FESPACO et faire en sorte que notre Festival demeure un pôle d’attraction pour tous les cinéastes africains et du monde ».

Prévue du 22 février au 1er mars 2025, la 29e édition du FESPACO se tiendra sous le thème : « Cinémas d’Afrique et identités culturelles », en présence du Tchad comme pays invité d’honneur. En compétition officielle, 1 351 films ont été inscrits contre 1 232 à l’édition de 2023.

Alassane KERE