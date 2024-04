Fonds de soutien patriotique: des collégiennes reversent leur recette de mars

Trois donateurs ont renfloué le Fonds de soutien patriotique d’un montant total de 71 millions 82 mille 500 FCFA, jeudi 11 avril 2024, à Ouagadougou.

L’appel à la mobilisation des ressources endogènes pour le financement de la lutte contre le terrorisme a été entendu par les auditeurs et téléspectateurs du groupe Savane médias. Ils ont contribué à hauteur de 70 millions 50mille FCFA au Fonds de soutien patriotique (FSP). Le chèque matérialisant le versement de cette somme au Trésor public a été remis, dans la soirée du jeudi 11 avril 2024, par le Président directeur général (PDG) du groupe, Aboubacar Zida dit Sidnaba.

« Les contributeurs semblent essoufflés et je voudrais leur demander de consentir encore des efforts car le monstre c’est-à-dire le terrorisme qui nous pourchasse n’est pas fatigué », a-t-il commenté. Le responsable de la collecte au profit du Fonds de soutien patriotique du groupe Savane médias, Yacouba Jacob Barry a souligné que le montant reversé est le fruit de la contribution des burkinabè de l’intérieur et de la diaspora. « Le groupe Savane médias est un VDP dans la collecte des fonds et il le restera jusqu’à ce que la paix revienne », a-t-il poursuivi.

Les commerçants de la commune rurale de Rambo de la province du Yatenga dans la région du Nord ont fait le déplacement à Ouagadougou pour remettre un chèque d’un montant de 1 million FCFA. Selon leur représentant, Lassané Sana, cette contribution est le

signe de leur gratitude pour les efforts consentis par le gouvernement en vue du retour de la paix et de leur disponibilité à accompagner le processus de la reconquête du territoire. Il a saisi l’occasion pour faire le plaidoyer pour la dotation des VDP de sa commune en matériels militaires et aussi la réhabilitation de la voie Ouagadougou-Bokin-Rambo.

« Les VDP de la commune abattent nuit et jour un travail acharné, mais l’équipement de ces derniers en matériels de combat reste toujours faible depuis la date de leur installation. Aussi, face à l’insécurité les voies reliant la commune au chef-lieu de la province ont été bloquées par les HANI, empêchant ainsi le ravitaillement de notre localité à partir de Ouahigouya. La seule voie de ravitaillement est Ouagadougou-Bokin-Rambo, cependant l’état de cette route rend le trajet difficile surtout en saison des pluies », a-t-il fait savoir.

Noéla et Toussiane Zabré, toutes deux élèves en classe de 5e au complexe scolaire MonSeigneur André Dupont ont décidé de reverser la totalité de leur recette du mois de mars issue de la vente de bonbons, qu’elles confectionnent au profit du FSP.

« Nous avons commencé à vendre des bonbons à partir de février car nous comptions nous acheter une moto, mais avec les conseils de nos parents nous avons décidé de reverser la recette de mars soit 32 500FCFA pour répondre à l’appel du président capitaine Ibrahim Traoré ». Ces élèves ont, par ailleurs, annoncé leur engagement à reverser désormais 30% des ventes au Fonds de soutien patriotique et leur volonté de mobiliser leurs camarades pour rendre visite aux blessés de guerre.

« Avec l’accord de nos parents nous allons demander une audience au président afin de lui demander l’autorisation de faire une immersion au front. Pour nous, cette guerre doit prendre fin maintenant et le pays a besoin de tout le monde, grands comme petits. C’est pourquoi, nous lançons un appel à tous les élèves de se mobiliser », a-t-elle ajouté.

Les 3 chèques ont été réceptionnés par le Secrétaire général du ministère de l’Economie, des Finances et de la Prospective, Vieux Abdoul Rachid Soulama, représentant le ministre Aboubakar Nacanabo. Au nom du gouvernement, il a remercié tous les donateurs pour leur réponse favorable à l’appel du chef de l’Etat. « Ces actes, s’ils permettent d’ajouter de la terre à la terre pour bâtir l’édifice de paix, sont surtout des gestes de solidarité agissante et d’union nécessaires pour transcender le courage et la volonté de notre peuple de se dresser comme un seul homme pour la marche victorieuse sur la lâcheté et la barbarie.

En outre, ils sonnent comme un signal fort pour un hommage à l’ensemble des Forces de défense et de sécurité et des Volontaires pour la défense de la patrie », a-t-il déclaré. M. Soulama a relevé que la situation sécuritaire actuelle et l’évolution du contexte économique et politique sous régional et international interpellent les Burkinabè à la nécessité de développer des initiatives endogènes pour trouver les moyens nécessaires à la lutte contre le terrorisme et au financement des priorités de développement.

