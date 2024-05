Forces armées nationales : la 1re promotion des officiers d’administration « made in Burkina » prête à servir

Le ministre d’Etat, ministre de la Défense et des Anciens combattants, Kassoum Coulibaly, a présidé la cérémonie de sortie de la 1ère promotion des officiers d’administration, le jeudi 30 mai 2024, à Ouagadougou.

La 1re promotion des officiers d’administration « made in Burkina Faso » est désormais apte à répondre à la famille du personnel du service de l’intendance militaire. La cérémonie officielle de leur fin de stage a eu lieu à l’Institut supérieur de la logistique de Ouagadougou (ISLO), au camp Guillaume Ouédraogo, le jeudi 30 mai 2024. Cette première cuvée d’officiers d’administration est composée de 9 officiers dont un personnel féminin tous issus de l’Académie militaire Georges-Namoano. Cette 1re promotion a débuté les cours le 24 novembre 2023. « Nous avons six mois durant, appris le dépassement de soi, l’esprit de solidarité et la persévérance qui a modelé les anciens fantassins que nous étions en des officiers d’administration dignes au service de la Nation », a indiqué le délégué de la promotion, le lieutenant Lassané Sawadogo.

Il a poursuivi en précisant que les défis sont énormes surtout en cette période de turbulence et d’adversité. « Nous saurons être un véritable soutien aux unités combattantes afin de vaincre cette adversité. Nous allons mettre en évidence nos qualités d’officier d’administration et les développer encore dans nos postes de responsabilité. Cependant, refusons la paresse, la cupidité et le goût du gain facile », a martelé le lieutenant Sawadogo. Il a affirmé que la promotion repart outillée de savoirs, de savoir-faire et savoir-être nécessaires pour exercer le métier. Le ministre d’Etat, ministre de la Défense et des Anciens combattants, Kassoum Coulibaly, a félicité les instructeurs et l’ensemble de ceux qui ont contribué à faire de cette promotion des officiers d’administration dignes de ce nom. « Nous ferons en sorte que la grande partie des stages puissent être organisés au Burkina Faso. Parce que cela tient compte de nos réalités », a relevé le ministre d’Etat. Le directeur central de l’intendance militaire, le lieutenant-colonel Hamed Triandé, a salué les instructeurs pour leur dévouement qui a permis d’atteindre des résultats appréciables. Les moyennes sont comprises entre 13,43 et 16, 89 sur 20. « Vous avez acquis des connaissances et vous avez la responsabilité de les mettre en pratique dans vos différents lieux de travail », s’est-il adressé à ses filleuls.

Un motif de satisfaction

Le directeur de cours, le lieutenant-colonel, Fabé Adama Traoré, a soutenu que cette formation, une première du genre au pays des Hommes intègres est un motif de satisfaction. Il a expliqué que durant le stage, des cours théoriques et pratiques ont été dispensés par des instructeurs militaires et civils. Selon lui, cinq modules ont été enseignés à savoir l’administration et la gestion des ressources humaines, les rémunérations et droits individuels, la gestion comptable et financière, les procédures publiques et l’entrainement physique, militaire et sportif. Il a précisé que la moyenne d’âge des impétrants est de 34 ans avec un niveau moyen qui est la licence. Le lieutenant-colonel Traoré a, toutefois, formulé des doléances.

Il s’agit de la pérennisation de l’organisation de stages d’officiers d’administration, son déroulement sur son propre site à savoir la future école de formation du personnel de l’administration de l’intendance. Le chef d’Etat-major général adjoint des armées, représentant le chef d’Etat-major des armées, Moussa Diallo, a promis de prendre en compte ces doléances. « Je puis vous assurer de ma disponibilité à vous accompagner pour la pérennisation de ces stages et pourquoi pas, envisager l’organisation d’autres, de niveau supérieur. J’exhorte d’ailleurs les autres services à emboiter le pas au service de l’intendance militaire afin de réduire notre dépendance vis-à-vis de l’extérieur », a-t-il lancé. Il a encouragé les pensionnaires pour les résultats obtenus et dit compter sur eux dans la lutte de reconquête du territoire.

Aly SAWADOGO