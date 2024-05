96h de l’ISTIC : une halte pour apprendre autrement

La cérémonie inaugurale des 96 heures de l’Institut des sciences et techniques de l’information et de la communication (ISTIC) a eu lieu hier, jeudi 30 mai 2024 sur le site-école à Ouagadougou. Plusieurs activités ludiques, pédagogiques et de découverte sont prévues pour ces journées portées par le bureau des stagiaires de l’institut qui se tiennent jusqu’au 2 juin.

Discours, prestations d’artistes et visites de stands ont meublé, le cérémonial de lancement des 96h de l’Institut des sciences et techniques de l’information et de la communication (ISTIC), le jeudi 30 mai 2024. Placées sous la présidence de la Directrice générale (DG) de l’ISTIC et les co-parrainages du DG de la communication et des médias, de la DG du CEGECI et du Directeur de cabinet du ministre chargé de la Fonction publique, ces journées récréatives permettront de rompre quatre jours durant. En effet, au programme de l’évènement figurent des panels et communications sur des thèmes en rapport avec les centres d’intérêt des apprenants. Les participants à ces 96h bénéficieront également d’une formation en maîtrise de cérémonie et en Intelligence artificielle (IA), une immersion touristique et culturelle, notamment au palais du Mogho Naaba et au musée de l’armée. Le tout dans une ambiance festive faite de rue marchande, compétition en art oratoire et de jeux de société. Cela est nécessaire à plus d’un titre à en croire, le délégué général des étudiants, Konwoma Rufin Paré.

« Les étudiants de l’ISTIC ne vivent pas seulement que de cours, ils ont besoin aussi d’apprendre autrement et nous avons envisagé des cadres comme celui-ci en innovant pour permettre également de découvrir un pan de la riche culture burkinabè », a-t-il confié. Et pour cette initiative, le bureau a reçu les félicitations et encouragements de la première responsable de l’institut. Dr Alizeta Ouoba/Compaoré a également dit sa disponibilité à continuer à accompagner les activités des stagiaires autant que faire se peut. Elle a par ailleurs traduit sa reconnaissance à l’endroit des invités de ‘’ marque’’ qui ont accepté associer leurs noms et image à l’événement. « Vos soutiens à ces activités marquent en réalité votre attention portée à l’institut qui est placé sous ma responsabilité et qui fête cette année ses 50 ans », a affirmé la DG. La représentante des parrains, Gon Tali Mathe Ky, tout en réaffirmant sa gratitude aux organisateurs a dit espérer compter bientôt plusieurs Isticiens parmi les clients du CEGECI.

Voro KORAHIRE