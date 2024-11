Forum mondial de Reykjavik: La Côte d’Ivoire mise à l’honneur

Mme la Ministre Euphrasie Kouassi Yao, en sa qualité de Conseillère spéciale du Premier Ministre, chargée du Genre et Titulaire de la Chaire UNESCO « Eau, Femmes et Pouvoir de Décisions » (CUEFPOD), a participé, du 10 au 12 novembre 2024, à la 7ᵉ édition du Forum Mondial de Reykjavik, en Islande sous le thème « Power Together for Action », (S’unir pour agir), cet évènement a été l’occasion pour elle de plaider en faveur de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes.

Plus de 400 femmes leaders issues des secteurs politique, économique, académique, artistique, médiatique et de la société civile, venues des quatre coins du monde, ont participé du 10 au 12 novembre 2024 au Forum Mondial de Reykjavik sous le thème « Power together for action » (S’unir pour agir). L’ouverture de cet évènement a été présidée par la Présidente actuelle de l’Islande, Halla Tomasdottir, et l’ancienne Présidente de l’Irlande (1990-1997), Mary Robinson. Ce forum avait pour objectif de favoriser le partage d’idées et de solutions innovantes afin de promouvoir l’égalité des sexes pour construire un monde plus équitable, inclusif et durable.

Pendant Ces deux jours, les discussions ont porté sur des thématiques clés telles que l’environnement, le leadership, la paix, l’égalité salariale, le congé parental égal, la lutte contre les violences basées sur le genre, l’égalité femme-homme au sein des familles et dans les milieux professionnels, ainsi que l’impact des réseaux sociaux.

Lors de cette rencontre mondiale, la Côte d’ivoire a marqué les esprits avec une intervention remarquée sur la nécessité de promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes. Mme la Ministre Euphrasie Kouassi Yao, Conseillère spéciale du Premier Ministre chargée du Genre et Titulaire de la Chaire UNESCO « Eau, Femmes et Pouvoir de Décisions » (CUEFPOD), et invitée d’honneur du forum, a fait un vibrant plaidoyer en faveur de l’égalité des chances, en insistant particulièrement sur son importance au sein de la famille et de la société. Elle a souligné la nécessité de créer un environnement où hommes et femmes collaborent harmonieusement pour bâtir une société plus inclusive. « La masculinité peut s’exprimer à travers des valeurs de respect, de bienveillance et d’égalité, plutôt que par des comportements dominants ou violents », a-t-elle martelé avec conviction.

Mme Kouassi Yao a également mis en avant les résultats du rapport SIGI 2023 (Social Institutions and Gender Index), publié par l’OCDE, qui mesure l’indice des institutions sociales et de l’égalité femmes-hommes. Ce rapport positionne la Côte d’Ivoire comme Championne d’Afrique dans la lutte contre les discriminations à l’égard des femmes et des filles, avec un score remarquable de 17,3 sur 100, qualifié de « très bas ». « Cette reconnaissance internationale est le fruit de la vision éclairée, ainsi que des politiques et initiatives mises en place par le Président de la République de Côte d’Ivoire en faveur de l’égalité des chances entre les hommes et les femmes », a-t-elle déclaré avec fierté.

La Côte d’Ivoire, à travers l’intervention de Madame la Ministre Euphrasie Kouassi YAO, a une fois de plus affirmé son leadership inspirant et impactant sur la scène internationale en matière d’égalité des chances hommes-femmes et de développement durable et équitable.

Ce forum a réuni de nombreuses figures influentes, parmi lesquelles des présidentes de République, des ministres, des parlementaires, des directrices générales, des journalistes et des responsables d’ONG. La diversité et l’expertise des intervenantes ont favorisé des échanges riches et inspirants, renforçant ainsi l’engagement mondial en faveur de l’égalité des sexes.

T.K.