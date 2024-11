Vie des clubs : Charles Kaboré offre des ballons à l’ASFA-Y

L’ex international footballeur burkinabè Charles Kaboré a offert ce

matin un lot des ballons à l’ASFA-Y.

Après l’EFO, l’USFA et l’AS Sonabel, c’est autour de l’ASFA-Y de

bénéficier des largesses du tout nouvel Ambassadeur pour le sport au

Burkina Faso Charles Kaboré. Il a remis ce matin un lot de ballons à la

formation « vert et or ».

Le 3e vice-président chargé des finances de l’équipe bénéficiaire Souleymane Sombié a apprécié à sa juste valeur ce geste du capitaine emblématique des Etalons. Un geste qui va

beaucoup aider selon lui son équipe qui est en pleine reconstruction.« Il est vrai que Charles est passé par l’AS Sonabel et l’EFO, mais, ilappartient maintenant à tout le monde » a-t-il souligné. Le donateur a qualifié son geste de symbolique. « Je veux à travers cette modeste contribution encourager les dirigeants, le staff technique et les joueurs

de l’ASFA-Y » a-t-il laissé entendre.

Il a promis d’étendre ses actions à tous les clubs burkinabè. Charles Kaboré a traduit ses reconnaissances au chef de l’Etat le capitaine Ibrahim Traoré qui l’a nommé

Ambassadeur pour le sport.

YO

Sidwaya.info