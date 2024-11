Burkina Faso : La Cour des comptes dévoile des lacunes dans la gestion des revenus miniers 

La Cour des comptes du Burkina Faso a révélé, ce lundi 19 novembre 2024, les conclusions de son audit de performance portant sur la mobilisation des revenus issus de l’extraction de l’or et autres ressources précieuses entre 2017 et 2022. Ce rapport met en évidence des faiblesses dans le cadre juridique et institutionnel du secteur minier et propose des recommandations stratégiques pour maximiser les retombées économiques.

En effet, le document pointe un manque de transparence dans le processus d’attribution et de renouvellement des titres miniers, ainsi qu’un besoin urgent de réviser les dispositions légales pour sécuriser et optimiser les revenus.

Selon la Cour, l’architecture institutionnelle actuelle, bien que pertinente, souffre de lacunes en termes de capacités techniques et opérationnelles, limitant ainsi la gestion efficace du secteur.

Parmi les pistes de solutions, la Cour des comptes préconise entre autre, une meilleure supervision des activités minières pour garantir le respect des normes, le développement d’une expertise locale afin de réduire la dépendance étrangère,la création d’une réserve nationale d’or pour renforcer la sécurité économique, la valorisation locale des ressources avant leur exportation et la mise en place d’une cartographie des risques liés aux Flux Financiers Illicites (FFI) et l’élaboration d’une stratégie adaptée pour les maîtriser.

Par ailleurs , l’institution indique que ce rapport s’inscrit dans une initiative régionale pilotée par l’Organisation africaine des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (AFROSAI). Il vise à renforcer la lutte contre les flux financiers illicites dans le secteur minier, tout en promouvant une gestion transparente et équitable des ressources naturelles.

La Cour des comptes assure également que cet audit a été réalisé selon les standards internationaux et réaffirme l’engagement du Burkina Faso à améliorer la gouvernance minière.

Le rapport complet à lire ici..RAPPORT_DEF_AUDIT_FFI_vf260920241 (3)

Augustin Sogoh SANOU

Sidwaya.info