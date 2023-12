Gestion des PDI : Bientôt un enregistrement biométrique des PDI

Le ministère de la Solidarité, de l’Action humanitaire, de la Réconciliation nationale, du Genre et de la Famille a lancé l’enregistrement biométrique des Personnes déplacées internes (PDI) au pays des Hommes intègres, vendredi 15 décembre 2023, à Ouagadougou.

Pour une bonne prise en charge des Personnes déplacées internes (PDI), le gouvernement burkinabè a pris la résolution de maitriser les chiffres à travers un enregistrement biométrique. Joignant l’acte à la parole, la ministre de la Solidarité, de l’Action humanitaire, de la Réconciliation nationale, du Genre et de la Famille, Nandy Somé, a procédé, au cours d’une cérémonie officielle, au lancement de l’enregistrement biométrique des PDI, vendredi 15 décembre 2023, à Ouagadougou. Ce rêve est devenu une réalité grâce à l’accompagnement de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) avec l’appui du Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR). Selon le représentant de la JICA, Takemichi Kobayash, sa structure est disponible et disposée à accompagner le gouvernement burkinabè pour la gestion efficiente des PDI.

« C’est pour cela que notre structure a décidé d’appuyer le gouvernement en mettant ce logiciel à sa disposition », a-t-il dit. Quant au représentant du HCR, Maurice Azonnankpo, il a félicité le dynamisme de la ministre en charge du genre. « Le HCR sera toujours aux côtés du gouvernement pour la gestion des PDI », a-t-il ajouté. Avec ce logiciel, la question du dénombrement efficace des PDI sera désormais résolue. La ministre en charge de l’action humanitaire a confié qu’avec l’enregistrement biométrique des PDI, son département disposera de données de meilleures qualités. Selon elle, les doubles inscriptions ne seront plus possibles. « Je fonde l’espoir que ces nouvelles solutions développées nous permettront de disposer de données de meilleure qualité afin de mieux planifier les activités de protection, d’assistance et de relèvement des personnes vulnérables et des PDI en particulier », a-t-elle soutenu.

A cette étape, une stratégie de revalidation des données des PDI intégrant la biométrie est en cours de finalisation et prévoit les activités suivantes : l’acquisition de matériel comprenant les tablettes, les capteurs d’empreintes, des cartes individuelles, des power bank, des ordinateurs ainsi que la mise à jour des logiciels du 18 décembre 2023 au 19 janvier 2024. Il est prévu une formation des agents enquêteurs et des superviseurs du 22 janvier au 18 février 2024 sans oublier l’enregistrement intensif des PDI entre le 26 février et le 26 juillet 2024. La mise en œuvre de ces activités va nécessiter la mobilisation de la somme de deux milliards neuf cent quarante-deux millions trois cent trente-quatre mille huit cent (2 942 334 800) F CFA, selon la ministre Somé.

