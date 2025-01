GOURMANDISES À LA CAMPAGNE Délices printaniers : crêpes du Nouvel An

Le village de Kangling, situé à l’ombre des Montagnes Lotus à Beijing, est un lieu où l’histoire et la tradition se mêlent harmonieusement. Célèbre pour ses crêpes de printemps, Kangling célèbre chaque année Lichun, le début du printemps, avec une ferveur qui témoigne de l’importance de ce rituel culinaire.

Lors de sa visite à Kangling, le présentateur Yves Mouillet a eu l’opportunité de rencontrer Madame Li, une experte en crêpes de printemps.

Attiré par l’arôme envoûtant des plats en préparation, Yves a décidé d’apprendre auprès de Madame Li comment fabriquer les crêpes de printemps. Tout d’abord, il a pétri la farine pour former une boule, puis il l’a coupée en petits morceaux et a ensuite étalé ces morceaux pour obtenir des crêpes, finalement, il les a mis dans la poêle pour les faire cuire. Le secret réside dans la pâte, elle doit être fine comme une aile de cigale pour tenir les garnitures, c’est une marque de fabrique qui demande patience et pratique.

Les crêpes de printemps de Kangling ne sont pas complètes sans leurs garnitures variées. Les villageois utilisent des ingrédients frais, tels que les pousses de soja, les champignons noirs et les fines lamelles de viande assaisonnées. Chaque bouchée est une explosion de saveurs.

Madame Li a partagé une anecdote qui explique l’origine de ce plat. La légende veut que c’est l’empereur Zhengde, qui aurait introduit ces crêpes à la cour impériale après les avoir découvertes lors d’un voyage.

Les crêpes de printemps sont un plat que les Chinois doivent absolument préparer le jour du début du printemps. Cela représente la belle aspiration du peuple. On roule ensemble de la viande en sauce et des légumes, ce qui symbolise une bonne année avec des conditions climatiques favorables et une récolte abondante.

La célébration de Lichun incarne en Chine, le renouveau printanier et l’espoir d’une nouvelle récolte. Les villageois de Kangling perpétuent la tradition des crêpes de printemps, symbole de vie et de prospérité. Enroulant des ingrédients frais, ces crêpes unissent les générations autour d’une table, transformant un simple repas en un véritable festin culturel. Ici, la gastronomie devient le reflet d’un riche héritage à savourer.

Nadège YAMEOGO

Source : CGTN Français