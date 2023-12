Hymne national : un concours pour sa promotion en milieu scolaire

Le Mouvement citoyen pour la paix universelle(MCPU) organise la deuxième édition de son Jeu concours de poésie et de l’hymne national au profit des écoliers du Burkina Faso.

Le président du Mouvement citoyen pour la paix universelle(MCPU) Germain Zinsou veut être « utile à la nation burkinabè». Pour cela, son association lance le vendredi 8 décembre 2023 à Kaya la deuxième édition du ‘’Jeu concours de poésie et de l’hymne national, au profit des écoliers du Burkina‘’.

En poésie, les élèves en compétition, ceux de la classe de CE1, doivent réciter le poème « Travaille donc petit écolier » de l’écrivaine et ancienne enseignante Rosalie Tall. Quant à l’hymne national, le Ditanyè, il mettra en concurrence des élèves de la classe de CM2.Ce qui permettra, de l’avis de monsieur Zinsou, de promouvoir le civisme, la culture et la littérature. Les meilleurs élèves recevront des vélos et des manuels scolaires sans oublier, selon monsieur Zinsou, une motivation pour les enseignants afin de contribuer à l’amélioration de leurs conditions de travail.

« Le Burkina Faso a des cadres qu’il faut valoriser de leur vivant », a martelé le premier responsable du MCPU. Avec l’appui technique du ministère de l’Education nationale, de l’Alphabétisation et de la promotion des Langues nationales, les organisateurs entendent organiser le concours dans dix villes du Burkina Faso. Ce sont Ouahigouya, Fada NGourma, Bobo-Dioulasso, Ouagadougou, Tenkodogo, Pô, Kaya, Yako, Koudougou et Gaoua.

« Dans les deux grandes villes du pays-Bobo-Dioulasso et Ouagadougou- nous allons sélectionner 32 écoles privées et publiques.», a-t-il déclaré. Confrontés à des difficultés financières, le comité d’organisation est à la recherche de partenaires et compte sur les autorités burkinabè pour réaliser le concours dans les 10 villes annoncées

Alassane KERE