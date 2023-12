UACO 2023 : c’est parti pour 72 h de débats sur la liberté de la presse en contexte de crises sécuritaire

La 13e édition des Universités africaines de la communication de Ouagadougou (UACO) a débuté ce jeudi 7 décembre 2023 en présence du Premier ministre Joachimson Kyelem De Tambèla qui a présidé la cérémonie de lancement.

Le thème choisi cette année est, « La liberté de la presse et droit d’accès à l’information en contexte de crises sécuritaire et humanitaire ». Le Mali, le Niger, la Côte d’Ivoire, la Guinée Conakry, et le Sénégal sont entre autres les pays qui prennent part à cette 13e édition, dont le pays invité d’honneur est Niger.

Pour le Premier ministre, les UACO représentent non seulement des espaces d’échanges et de débats pour que les médias, mais également, ils contribuent à la formation de l’identité citoyenne et à l’ancrage de la bonne gouvernance.

Au-delà de cet enjeu, « les pays qui connaissent une crise sécuritaire avec son lot de déplacés internes, doivent s’ouvrir au regard de la communauté des médias et de la communication afin de faire de l’information et de la communication, un outil parmi tant d’autres, de résilience et de reconquête du territoire national » a-t-il ajouté.

Instituées en 2004, les UACO sont un cadre fédérateur qui réunit des professionnels, des universitaires, des chercheurs, des étudiants et d’autres personnes de ressources d’Afrique et d’ailleurs pour discuter des défis qui se présentent à tous les médias, partager des expériences en vue de trouver des solutions appropriées.

Augustin Sogoh SANOU

Sidwaya.info