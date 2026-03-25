Journées de l’exemplarité fiscale : le ministre Yacouba Zabré Gouba et ses collaborateurs paient leurs impôts

Dans le cadre des journées de l’exemplarité fiscale, le ministre de l’Energie, des Mines et des Carrières, Yacouba Zabré Gouba et ses collaborateurs se sont acquittés de leurs obligations fiscales, le mercredi 25 mars 2026, à Ouagadougou.

Dans le cadre de la promotion du civisme fiscal, une initiative dénommée : « journées de l’exemplarité fiscale » a été instituée en 2024. Ces journées ont pour finalité d’amener les responsables publics et l’ensemble des agents de l’administration publique à donner l’exemple en matière de respect de leurs obligations fiscales. C’est dans ce sens que le ministre de l’Energie, des Mines et des Carrières, Yacouba Zabré Gouba, a donné l’exemple en s’acquittant de ses impôts et taxes au titre de cette année, le mercredi 25 mars 2026, à Ouagadougou.

Pour lui, cette initiative rappelle à chaque citoyen l’importance du paiement des impôts et taxes, mais aussi l’engagement collectif dans le financement du développement national. « C’est une fierté pour moi de pouvoir m’acquitter aujourd’hui du paiement de mes impôts et taxes », a-t-il déclaré.

Selon le ministre, les recettes fiscales constituent un levier essentiel pour soutenir l’économie et accompagner les initiatives de développement portées par l’Etat. Les impôts et taxes, a-t-il souligné, participent au financement de l’économie nationale et des différents projets du gouvernement. Insistant sur l’enjeu de souveraineté, il a relevé que ces contributions permettent de mobiliser les ressources nécessaires à la mise en œuvre des projets structurants. « Nous avons besoin de ressources pour financer nos projets et offrir des services essentiels à nos populations », a-t-il indiqué.

Un grand engouement

Dans cette dynamique, le ministre en charge des mines a invité ses collaborateurs et, au-delà, l’ensemble des citoyens, à faire du paiement des impôts un réflexe. « Chacun de nous est invité à faire ce geste, un geste de fierté, sans contrainte », a-t-il exhorté, appelant à un respect des échéances fiscales pour soutenir durablement les actions de développement.

Le directeur régional des impôts du Kadiogo, Pierre Zida, s’est réjoui de la forte mobilisation des agents du ministère en charge des mines. Il a précisé que les « journées de l’exemplarité fiscale » concernent essentiellement les impôts personnels, notamment la taxe de résidence, la taxe sur les véhicules à moteur, la contribution foncière sur le bâti et le non-bâti, la taxe sur les armes, ainsi que l’impôt sur les revenus fonciers.

De son avis, l’engouement observé au sein du ministère des Mines est révélateur d’une prise de conscience croissante. « Depuis ce matin, nous avons constaté un très grand engouement, comme dans la majeure partie des institutions où nous sommes passés », a-t-il confié.

Pour Pierre Zida, cette mobilisation traduit l’adhésion des travailleurs à la vision des plus hautes du pays. « On sent aujourd’hui que les autorités et les travailleurs ont compris l’esprit de la gouvernance par l’exemple. Beaucoup ont emboité le pas, et cela est très important », a-t-il conclu.

Mahamadi SEBOGO

Fatimata ZOUNGRANA

(Stagiaire)