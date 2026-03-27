Journées nationales d’engagement patriotique: le Guiriko mobilisé pour consommer local

Le secrétaire général de la région du Guiriko, Souleymane Nakanabo, représentant la gouverneure, a officiellement lancé, le jeudi 26 mars 2026 à Bobo-Dioulasso, la première quinzaine de la IIIᵉ édition des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC). La cérémonie s’est déroulée au bloc des écoles Kôkô B, en présence de nombreuses autorités administratives, militaires et coutumières, ainsi que d’acteurs de la société civile et du monde éducatif.

C’est par une montée solennelle des couleurs nationales, suivie de l’exécution de l’hymne national en langue Dioula par les élèves des écoles Kôkô B que la IIIᵉ édition des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC) a été lancée le jeudi 26 mars 2026 à Bobo-Dioulasso. Cette séquence, empreinte d’émotion et de ferveur, a donné le ton d’une cérémonie placée sous le signe du patriotisme et de l’unité nationale.

Le secrétaire général de la région du Guiriko, Souleymane Nakanabo, au nom de la gouverneure, a livré le message du chef de l’Etat à l’endroit des populations. Dans cette adresse, il a appelé les Burkinabè à renforcer leur engagement patriotique au quotidien. Cet engagement, a-t-il souligné, doit se traduire concrètement par des actes, notamment dans les habitudes de consommation, en privilégiant les produits locaux. Il a insisté sur la nécessité de lutter contre toute forme d’impérialisme économique en valorisant les ressources nationales et le savoir-faire local.

La première quinzaine de cette édition 2026 des JEPPC se tient du 26 mars au 9 avril 2026. Elle est placée sur le thème : « Souveraineté alimentaire et patriotisme économique : ensemble cultivons notre dignité par la production et la consommation locales ». Ce thème met en lumière l’importance stratégique de l’autosuffisance alimentaire et du soutien aux initiatives locales dans un contexte marqué par de nombreux défis économiques et sécuritaires.

Le slogan retenu pour cette édition, « Produisons burkinabè, consommons burkinabè : notre assiette, notre fierté », traduit clairement l’ambition des autorités de promouvoir un changement de comportement durable au sein des populations. Dans la région du Guiriko, plusieurs activités sont prévues durant cette période. Elles porteront notamment sur la sensibilisation, la valorisation des produits locaux, ainsi que l’encouragement à l’entrepreneuriat et à la consommation nationale. A travers ces initiatives, les autorités entendent mobiliser l’ensemble des acteurs autour d’un objectif commun : bâtir une économie plus résiliente et renforcer la souveraineté nationale.

La rédaction de Bobo