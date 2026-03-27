Journées nationales d’engagement patriotique: le personnel militaire réaffirme son attachement indéfectible à la Nation

Ce jeudi 26 mars 2026, le ministre d’Etat, ministre de la Guerre et de la Défense patriotique, le général de division Célestin Simporé, a présidé la cérémonie de montée des couleurs au sein du Ministère de la Guerre et de la Défense patriotique (MGDP).

Organisée dans le cadre du lancement des activités de la IIIe édition des journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne, cette cérémonie a rassemblé les personnels militaires et civils de l’institution. Ensemble, ils ont réaffirmé leur attachement indéfectible à la Nation, ainsi que leur engagement envers les valeurs de discipline, de patriotisme et de civisme. A l’issue du cérémonial de montée du drapeau national, exécuté dans la solennité, le message du Président du Faso, chef de l’Etat, chef suprême des forces armées nationales , le capitaine Ibrahim Traoré, à l’occasion de cette IIIe édition des journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne, a été délivré aux personnels par le directeur de la communication et des relations publiques.

Dans son message, le Président du Faso, chef de l’Etat, chef suprême des forces armées nationales, le capitaine Ibrahim Traoré appele chacun à adopter le slogan : » mon assiette, ma fierté » pour cette édition placée sur le thème « Souveraineté alimentaire et patriotisme économique : ensemble, cultivons notre dignité par la production et la consommation locale « ,il émet le souhait : « que dans chaque administration, chaque école, chaque foyer, nous adoptions le réflexe de garnir nos assiettes de mets typiquement burkinabè » car dit-il : » le consommons local » doit être un réflexe de tous les jours dans les cantines et sur les tables ».

Prenant la parole, le ministre d’Etat, ministre de la Guerre et de la Défense patriotique, le général de division Célestin Simporé, a rappelé les attitudes et comportements attendus durant cette période d’engagement national. Il a, à cet effet, invité l’ensemble du personnel à faire preuve de responsabilité et d’implication active durant ces journées, tout en rappelant les orientations et directives issues de l’édition précédente. Les activités inscrites au programme desdites journées sont prévues du 26 mars au 9 avril 2026. Une conférence de sensibilisation se tiendra le mercredi 1er avril 2026 à 15h à la salle de conférence du MGDP et des journées de dégustation se dérouleront du 27 au 29 mars 2026 au centre culturel des Armées.

DCRP / MGDP