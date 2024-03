L’armée neutralise des terroristes rescapés de l’attaque de Natiaboani

Après Tankoualou, l’armée a mené, ce jeudi 29 février 2024, des frappes concluantes contre un groupe de terroristes qui avaient participé à l’attaque de Natiaboani, a appris l’Agence d’information du Burkina (AIB), de sources sécuritaires.

Des terroristes rescapés de l’attaque du 25 février 2024 contre Natiaboani dans la région de l’Est, croyaient définitivement se tirer d’affaire. Mais c’était sans compter sur la détermination et la patience des pilotes de l’armée burkinabè. Ce jeudi 29 février 2024, une petite colonne d’assassins à motos fuyait la localité pour rejoindre d’autres gites terroristes. En cours de route, ils ont marqué un arrêt pour attendre un autre groupe plus important afin de poursuivre leur chemin. En effet, au moment où les criminels s’apprêtaient à quitter les lieux, un missile fendit le ciel pour les neutraliser. Comme dopés, les quelques rescapés tentent des pirouettes pour s’échapper. Mais ils ne sont pas aller loin et sont tombés. Ainsi, ces terroristes et leurs engins ont été consumés.

