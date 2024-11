Mali : De nouveau drones Akinci pour les FAMa

L’armée malienne a reçu, le 26 novembre, de nouveaux vecteurs aériens financés sur le budget national. Parmi eux figure le drone de combat Akinci, conçu par l’entreprise turque Baykar, qui marque une avancée technologique majeure pour les Forces armées maliennes (FAMa).

Doté de deux moteurs turbopropulseurs, l’Akinci peut atteindre une altitude de 11 km, une vitesse maximale de 400 km/h, et dispose d’une autonomie pouvant aller jusqu’à 24 heures selon sa configuration. Il peut transporter jusqu’à 1.500 kg de bombes de précision et est équipé de capteurs optiques performants, permettant des opérations jour et nuit.

Ce nouvel équipement vise à intensifier la lutte contre le terrorisme. Les autorités maliennes prévoient également d’autres acquisitions stratégiques pour renforcer les capacités opérationnelles des FAMa.

Augustin Sogoh SANOU

Sidwaya.info

Source: Sputnik Africa