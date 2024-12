Mali/Tinzaouatène : Fahad Ag Almahmoud et plusieurs autres chefs terroristes éliminés

Le chef d’Etat-major général des Armées maliennes confirme la neutralisation de plusieurs cadres de haut rang des groupes terroristes au cours d’une opération spéciale d’envergure, menée à Tinzaouatène dans la région de Kidal, ce dimanche 1er décembre 2024.

Le succès de cette opération prouve encore une fois le professionnalisme de nos FAMa et la détermination de l’Etat malien à combattre le terrorisme sous toutes ses formes et à renforcer la sécurité nationale.

Plusieurs cadres influents de la nébuleuse terroriste active au Mali, ont été neutralisés, parmi lesquels Choghib Ag Attahar, Albaraka Ag Alfaki, Moussa Ag Baye Diknane, Bachara Ag Ahmed, Fahd Ag Almahmoud, Mohamed Ag Acherif dit Mafik, Sidi Ag Bay, Jamal Ag Albaraka. Ces terroristes étaient impliqués dans plusieurs attaques ciblées contre des civils et les FAMa dans leur mission de sécurisation de la région de Kidal.

Placée sous surveillance depuis plusieurs mois, la localité de Tin zaouatine servait de base stratégique pour la planification et l’exécution d’actions néfastes à la sécurité de la région. L’opération menée par les FAMa, a été exécutée avec précision pour démanteler le réseau structuré des leaders terroristes et déstabiliser leur chaîne de commandement.

Cette intervention réduit le potentiel opérationnel du groupe terroriste concerné et limite considérablement leur capacité à coordonner des attaques sur l’ensemble du territoire national.

Les efforts pour sécuriser la région de Kidal se poursuivent avec des opérations de contrôle de zones, visant à garantir la pérennité de cette victoire.

L’Etat-major général des Armées félicite les forces engagées pour leur courage et leur professionnalisme. Il invite les populations à s’éloigner des refuges terroristes et les rassure que leur sécurité et protection restent une priorité.

L’Essor/Mali