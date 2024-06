Dans ce communiqué parvenu à sidwaya.info, le MPP, à travers son 1er Vice-président chargé de l’intérim, Clément SAWADOGO, informe du décès de madame Marie Louise Compaoré née Kéré, épouse de Simon Compaoré, président d’Honneur du parti, ancien maire de la ville de Ouagadougou et ancien ministre en charge de la Sécurité.

J’ai la tristesse de vous informer, au nom du Comité Permanent du parti, du décès par suite de courte maladie de madame COMPAORE née KERE Marie Louise, épouse du Président d’Honneur de notre parti le camarade Simon COMPAORE, ce matin même, par suite de courte maladie à la clinique Notre Dame de la Paix.

Le programme des obsèques vous sera communiqué en temps opportun.

Au nom de la direction politique nationale du MPP, je présente au camarade Président d’Honneur et à toute sa famille éplorée nos condoléances les plus émues. Je lui exprime la solidarité sans réserve du parti et j’invite l’ensemble des militants à lui faire preuve de la plus grande compassion.

Que l’âme de notre chère mère et épouse repose en paix !

UNION DE PRIÈRES

Ouagadougou, le 07 juin 2024

Clément SAWADOGO,

1er Vice-Président chargé

de l’intérim.