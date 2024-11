Niger : Quelques terroristes ont déposé les armes

Ce vendredi 1er novembre 2024, un événement significatif a eu lieu dans la commune rurale de Dirkou, au Niger, où trois combattants du Front pour la Libération du Pays (FPL) ont officiellement déposé les armes. Arrivés à bord d’un véhicule Toyota V6, ces hommes ont remis aux autorités deux armes de guerre de type AK47, l’une avec crosse escamotable et l’autre avec crosse fixe, ainsi que 9 chargeurs vides et 152 munitions.

Cette démarche, symbolique et significative, s’est déroulée en présence de responsables locaux et de leaders religieux, soulignant l’importance de cette remise dans le cadre des efforts de paix et de réconciliation dans la région. Les combattants ont également lancé un appel à leurs camarades encore engagés dans la lutte armée, les exhortant à suivre leur exemple et à abandonner la violence.

Alors que le Niger continue de lutter contre les menaces terroristes, ce geste pourrait offrir une lueur d’espoir pour un avenir plus stable et sécurisé.

Sidwaya.info

Source : Sputnik Afrique