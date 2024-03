Découvrez l’engagement inébranlable de la Chine à ouvrir son marché intérieur aux entreprises étrangères dans un contexte de démondialisation croissante. Robert L. Kuhn démonte le mythe de l’isolationnisme chinois et met en lumière la stratégie de « double circulation » de la Chine, qui vise à renforcer à la fois les marchés intérieurs et extérieurs.

L’engagement de la Chine à continuer d’ouvrir ses marchés intérieurs aux entreprises étrangères, même si elle continue de donner la priorité à l’expansion de ses marchés intérieurs. Certains médias étrangers disent que la Chine s’isole, résiste, voire fait marche arrière, en mettant davantage l’accent sur la sécurité nationale que sur le développement économique. La Chine affirme qu’en dépit de la montée de la démondialisation et du protectionnisme, le pays, en tant que deuxième économie mondiale et première nation commerçante, reste attaché à une ouverture de haut niveau afin de stimuler l’investissement étranger, une certitude et des opportunités dont les entreprises mondiales ont tant besoin.

Le président Xi Jinping a insisté sur le fait que prendre la circulation intérieure comme pilier ne cherche en aucun cas à se développer à huis clos. Au lieu de cela, il s’agit de renforcer la connectivité entre les marchés intérieurs et extérieurs, de mieux exploiter les ressources des deux marchés et de parvenir à un développement plus solide et durable en tirant parti du potentiel de la demande intérieure. La Chine élargit son ouverture avec des règles, des réglementations, des mesures, une gestion et des normes pour faciliter l’accès au marché et uniformiser les règles du jeu afin que les entreprises étrangères puissent évoluer dans un meilleur environnement d’affaires. La Chine vise à créer, comme elle le dit, un environnement commercial de premier ordre axé sur le marché, fondé sur le droit et internationalisé. Nous ne pouvons pas ignorer les sentiments de certains investisseurs étrangers.