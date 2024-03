Wang Yi répond à la presse au sujet des relations sino-africaines  

Wang Yi, membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois et également ministre des Affaires étrangères, tient une conférence de presse jeudi en marge de la 2e session de la 14e Assemblée populaire nationale (APN) à Beijing, répondant à des questions des journalistes.

Au sujet des relations sino-africaines

Wang Yi : La Chine et l’Afrique, frères pour le meilleur et le pire, ont combattu côte à côte dans la lutte contre l’impérialisme et le colonialisme, fait preuve de solidarité sur la voie du développement et du redressement et défendu résolument la justice face aux aléas internationaux. La Chine continuera de se tenir fermement aux côtés de ses frères africains, de soutenir l’Afrique pour qu’elle accède à une véritable indépendance d’esprit et de pensée, de l’accompagner dans le renforcement de sa capacité de développement autonome, et d’appuyer l’accélération de la modernisation du continent. Nous espérons que toutes les parties pourront, comme ce que fait la Chine, apporter une plus grande attention à l’Afrique, s’y engager davantage et soutenir son développement par der actions concrètes.

Wang Yi : La prochaine conférence du Forum sur la Coopération sino-africaine se tiendra cet automne en Chine. Six ans après, les dirigeants chinois et africains se retrouveront à Beijing. Je suis convaincu que par ce sommet, la Chine et l’Afrique feront rayonner l’amitié traditionnelle, approfondiront la solidarité et la coopération, ouvriront de nouveaux horizons à l’accélération du développement partagé, et écriront une nouvelle page de la communauté d’avenir partagé Chine-Afrique.

(Photo : VCG)