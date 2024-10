Prix Nobel d’économie : un trio de chercheurs américains récompensé

Le prix Nobel d’économie a été decerné, ce lundi 14 octobre, aux Américains Daron Acemoglu, Simon Johnson et James A. Robinson pour leurs travaux sur les inégalités des richesses entre les pays.

Daron Acemoglu, professeur au Massachusetts Institute of Technology (MIT), Simon Johnson, aussi professeur au Massachusetts Institute of Technology (MIT) et James A. Robinson, professeur à l’Université de Chicago sont les lauréats du Prix Nobel d’économie 2024.

Ces trois Américains ont été récompensés pour leurs travaux sur les différences de prospérité entre les pays. Ils ont, selon le jury, prouvé l’importance des institutions pour la prospérité d’un pays. « Les sociétés où l’état de droit est médiocre, et les institutions qui exploitent la population, ne génèrent ni croissance ni changement positif. Les recherches des lauréats nous aident à comprendre pourquoi », a expliqué le comité Nobel.

Alassane KERE