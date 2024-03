Production agricole : le Chef de l’Etat félicite les étudiants en formation sur un projet incubateur à Bagré

Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE a visité, le jeudi 7 mars, des exploitations agricoles à Bagré où des étudiants sont en immersion dans le secteur de l’agriculture. La formation s’inscrit dans le cadre du projet Incubateur de technologies dans le domaine agro-sylvo-pastoral et connexes de l’Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et des innovations (ANVAR).

Le Président de la Transition, fidèle à ses engagements, a effectué cette visite en vue de constater ce qui est fait par les étudiants en fin de cycle dans les filières agricoles et qui sont dans une phase pratique sur ce site stratégique.

« L’initiative, nous l’avons lancée avec le ministre en charge de l’enseignement supérieur et vous êtes les pionniers », a rappelé le Chef de l’Etat qui a rassuré ces étudiants de l’accompagnement à leur endroit, chacun selon ses besoins superficiaires et matériels.

Des forages et les premiers kits (intrants et semences) seront donc mis à leur disposition à l’issue de leur incubation, afin qu’ils puissent bien s’installer et produire à temps plein, dans la perspective de l’autosuffisance alimentaire.

« Nous souhaitons aussi que vous soyez bientôt des instructeurs. Ce que vous avez appris, forcément d’autres personnes viendront travailler avec vous pour apprendre afin que nous puissions élargir la base de cette jeunesse agro businessman », a souligné le Président de la Transition. Il a, en outre, félicité et encouragé les étudiants pour leur engagement dans le domaine agricole.

« Nous allons faire de vous des modèles pour que vous puissiez être une vitrine qui va attirer les autres jeunes à s’y investir (…). Vous devrez amener les autres jeunes à s’intéresser à la terre, à produire et à transformer », a insisté le Capitaine Ibrahim TRAORE.

Surpris et surtout fiers de cette visite du Président de la Transition, ces jeunes étudiants ont salué un acte fort qui restera gravé dans leur esprit tout en réaffirmant leur engagement et leur choix.

L’agriculture est un domaine qui passionne beaucoup Roukia GUEBRE : « Nous sommes là, il y a environ 8 mois. Nous avons fait la campagne pluvieuse, et nous faisons la campagne sèche. Nous produisons la tomate, la pomme de terre. Il y a le blé qu’on produit aussi et l’oignon ». Tout en lançant un appel aux autres jeunes à adhérer à l’initiative car « la terre rapporte beaucoup », elle espère, à la fin de l’incubation, posséder sa propre exploitation où elle produira beaucoup de spéculations.

Soutonnoma Gaël SORGHO également passionné de l’agriculture, compte après cette formation se lancer dans la production de semences. « Je vais veiller à avoir mon agrément de commerce pour pouvoir produire et vendre », a-t-il dit.

Parlant de la visite du Chef de l’Etat, il évoque un acte inoubliable. « Je vois que les plus hautes autorités du pays comptent sur nous. L’opportunité qu’on a eue de venir ici, était la meilleure pour moi », a soutenu le jeune étudiant.

Dans la logique de sa vision pour l’autosuffisance alimentaire, le Président de la Transition a également visité un champ de blé en expérimentation sur des dizaines d’hectares dans le périmètre irrigué de Bagrépôle. Le Capitaine Ibrahim TRAORE a pu constater, au cours de cette visite, le succès de cette culture qui va accompagner la réalisation de sa vision.

Direction de la Communication de la Présidence du Faso