Projet DANIDA Top Up : le satisfecit des ONG OXFAM et ATAD

L’ONG OXFAM, en collaboration avec ATAD a organisé, le mercredi 11 septembre 2024 à Kaya, un atelier-bilan de la mise en œuvre des activités de son projet : « Assistance et protection des communautés affectées par les conflits et les effets du changement climatique dans la commune de Kaya au Burkina Faso».

Après 12 mois de mise en œuvre du projet « Assistance et protection des communautés affectées par les conflits et les effets du changement climatique dans la commune de Kaya », l’heure est au bilan des acquis engrangés sur le terrain.

Organisé par l’ONG OXFAM et son partenaire de mise en œuvre ATAD, l’atelier-bilan s’est tenu le 11 septembre 2024 à Kaya sous la présidence du haut-commissaire de la province du Sanmatenga, Idrissa Gamsonré.

Pour le Field Manager Oxfam Intermon/base de Kaya, Jada AMBE, la finalité de cet atelier est d’identifier les succès et les faiblesses, de capitaliser, de documenter les apprentissages et de formuler des recommandations pour améliorer les planifications futures.

AMBE a ajouté que ce conclave est un cadre d’échanges, de revue critique pour Oxfam et l’ensemble de ses partenaires dans le but de capitaliser les expériences et leçons apprises au cours des 12 mois de mise en œuvre du projet.

Pour ce faire, les responsables des différents domaines d’intervention du projet ont déroulé le bilan des activités sous l’œil critique des partenaires techniques et financiers.

Ainsi, du secteur de la protection à celui du plaidoyer-localisation en passant par le WASH, appuyer des témoignages des bénéficiaires directs, les indicateurs du projet sont atteints à tous les niveaux.

Des résultats jugés satisfaitsant par les autorités provinciales du Sanmatenga. « Nous notons avec satisfaction le bilan qui nous a été présenté au soir de la mise en œuvre du

Projet DANIDA Top Up et nous apprécions l’approche participative de Oxfam, qui a permis aux parties prenantes d’apporter leur contribution pour le succès de la mise en œuvre » s’est réjoui le haut-commissaire du Sanmatenga, Idrissa Gamsonré.

Mis en œuvre dans la commune de Kaya, les autorités communales ont salué le choix de leur cité. « Tout ce que tu fais pour moi sans moi, tu le fais contre moi. Cette citation de Gandhi est bien interprétée par Oxfam qui nous a impliqué dans la planification, l’exécution et l’évaluation de son projet » a déclaré le 1e vice-président de la Délégation spéciale communale de Kaya, Adama Simporé.

Financé par le ministère des Affaires étrangères du Danemark, le projet vise à améliorer les conditions de vie dans les zones touchées par les conflits et le changement climatique, en garantissant la paix, la protection, la dignité, les droits de l’homme et une meilleure résistance au changement climatique, selon Jada AMBE. A l’entendre, il s’inscrit dans l’objectif global de la stratégie-Pays révisée 2021-2025 de Oxfam au Burkina Faso.

Emil Abdoul Razak SEGDA

Segda9emil@gmail.com