Province du Shaanxi : A la découverte des statues des guerriers et chevaux en terre cuite

Les journalistes africains de l’édition 2024 du programme du Centre international chinois de la presse et de la communication ont séjourné dans la province du Shaanxi, dans le nord-ouest de la Chine, du 19 au 24 juin 2024.

Située dans le nord-ouest de la Chine, la province du Shaanxi a une superficie de

205 600 km2 avec une population estimée à 39,56 millions habitants. 14 dynasties dont celles des Zhou, Qin, Han et Tang, y ont construit leurs capitales pendant 1 180 ans. Xi’an, son chef-lieu a été le point de départ oriental de l’ancienne route de la soie. La ville compte 3 246 sites de patrimoines culturels immobiliers et 152 musées de différents types. Arrivés dans l’après-midi, du mercredi 19 juin 2024, à Xi’an sur le site, les journalistes africains de l’édition 2024 du programme du Centre international chinois de la presse et de la communication ont mis le cap sur le parc des ruines du mausolée de l’empereur Shi Huang des Qin, abritant les statues des guerriers et chevaux en terre cuite. Ces figurines de guerriers et de chevaux ou « armée d’argile», est un ensemble de près de 8 000 statues de soldats et chevaux en terre cuite, représentant les troupes de Qin Shi Huang, le premier empereur de Chine.

Elles représentent une forme d’art funéraire, car elles ont été enterrées dans les fosses du mausolée de l’empereur Qin. Cette « armée enterrée », dont les statues ont quasiment toutes un visage différent, était destinée à protéger l’empereur défunt. Ces statues qui datent de la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ ont été découvertes en mars 1974 à l’est de Xi’an, par des fermiers en train de creuser un puits à 1,6 km à l’est de la tombe de Qin Shi Huang. Durant les siècles précédents, les autorités locales et divers érudits avaient déjà signalé à plusieurs reprises la découverte de fragments de statues de terre cuite ainsi que de tuiles, briques et morceaux de maçonnerie provenant de la nécropole de l’empereur. Lorsque les autorités comprennent l’importance de la découverte, des archéologues sont envoyés sur place pour fouiller le site, ce qui leur permet de découvrir la plus grande concentration de statues en terre cuite jamais trouvée en Chine. Le site est composé de trois fosses dont la première a une longueur de 230 mètres et une largeur de 62 mètres, renfermant au total plus de 6 000 statues et où se trouve la plus grande partie de l’armée. Dans la deuxième fosse se trouvent des cavaliers, des fantassins et des chars de guerre, l’ensemble représentant une garde. Quant à la troisième fosse, elle représente le « quartier général » de l’armée, avec ses officiers de haut rang et un char de guerre. En 2007, les archéologues qui ont fouillé le site ont estimé que les trois fosses dans lesquelles repose l’armée de terre cuite contiennent plus de 8 000 soldats, 130 chars tirés par 520 chevaux, auxquels il faut rajouter les 150 chevaux montés par des cavaliers. Selon ces archéologues, la plus grande partie de ces statues est enterrée dans la première fosse, qui se situe à côté du mausolée de l’empereur Qin. En plus des soldats, on y trouve dans ces fosses des statues de civils, dont des membres de l’administration, des acrobates et des musiciens. Un musée a été construit sur le site, dont un immense hangar recouvrant la fosse no 1, la plus importante de toutes attirant plus de 10 000 visiteurs quotidiennement.

Souaibou NOMBRE

Snombre29@yahoo.fr

Depuis Xi’an (Chine)