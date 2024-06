IVe édition du prix Grande muraille verte : Sidwaya rafle deux prix

Les lauréats de la IVe édition du prix Grande muraille verte en journalisme pour la promotion de la Gestion durable des terres (GDT) sont connus. La proclamation des résultats et la remise des prix aux lauréats ont eu lieu, le samedi 22 juin 2024, à Bobo-Dioulasso à l’occasion de la nuit de l’arbre, organisée dans le cadre de la VIe édition de la Journée nationale de l’arbre (JNA).

La IVe édition du prix Grande muraille verte a donné son verdict, le samedi 22 juin 2024, à Bobo-Dioulasso à l’occasion de la nuit de l’Arbre. Au total, 15 productions étaient en compétition pour les prix dans les trois catégories que sont la télévision, la radiodiffusion sonore et presse écrite et en ligne. Au terme des travaux du jury qui a analysé les œuvres selon le fond (en rapport avec la thématique GDT) et la forme (respect des règles de l’écriture journalistique), quatre journalistes ont été désignés comme lauréats de cette IVe édition. Dans la catégorie presse écrite et en ligne, le prix a été décerné à Ouamtinga Michel Ilboudo du mensuel Carrefour africain des Editions Sidwaya pour son œuvre « Restauration des sols par phytoremédiation : le vétiver dépollue et fertilise le village de Nébia », publié dans le numéro 1298 de décembre 2023.

En télévision, c’est Abel Yerbanga de la webtélé Faso Green TV qui a décroché le prix pour son œuvre « Sol vivant : finalité de la gestion durable des terres ». Pour ce qui est de la catégorie radiodiffusion sonore, le lauréat est Bourehiman Zagré de la radio Unitas de Diébougou avec son oeuvre intitulée : « dégradation de l’environnement, immersion dans la récupération des terres par des bonnes pratiques : cas de la Bougouriba ». Il a été aussi question de récompenser la meilleure journaliste à travers un prix spécial qui consacre la femme journaliste ayant obtenu la plus forte note. Le prix est revenu à Fleur Birba des Editions Sidwaya grâce à son œuvre : « Fabrication de l’engrais bio à Ouahigouya : une activité rentable pour les femmes déplacées ». Pour les prix du palmarès, les lauréats sont repartis chacun avec un trophée, une attestation et une enveloppe de 500 000 F CFA contre 300 000 F CFA pour le prix spécial genre. Cette IVe édition du prix a été organisée dans le cadre du Projet de restauration des écosystèmes dans la région du Plateau central (PRE-PCL). Il est mis en œuvre par la Grande muraille verte Burkina avec le soutien financier de la Coopération belge au développement. Conformément au règlement intérieur du concours, le prix Grande muraille verte en journalisme pour la promotion de la gestion durable des terres vise à promouvoir la production journalistique de qualité pour la sensibilisation des populations sur les bonnes pratiques en matière d’environnement, particulièrement dans la récupération et la gestion durable des terres.

