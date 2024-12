Quelle est ta note en 2024 ?

C’est presque la fin de l’année et dans quelques jours, 2024 s’en ira pour de bon ! Mais la fin de l’année n’est pas la fin du monde. Ce n’est que le renouvellement du temps qui passe. C’est aussi le vieillissement de nos vies d’éphémères. Ce n’est qu’une ride de plus qui nous plisse davantage la peau et finit par nous arracher la tendresse d’un corps périssable. Nous sommes tous voués à la terre : « tu es poussière, tu retourneras poussière ». Pendant que les grands esprits font posément le point dans leur coin, les petits cherchent à tout prix à avoir le plus de points qui dans l’excès de vitesse, qui dans l’excès d’alcool… 2024 a été éprouvante à plusieurs égards. Pour les grâces inattendues reçues, soyons reconnaissants. Pour les douleurs endurées, les erreurs commises et les dommages subis, pansons les plaies et réconfortons les blessés. Pour les méchancetés proférées et toutes les animosités infligées, demandons sincèrement pardon et faisons l’effort de ne plus retomber dans les mêmes travers.

Avant d’entrer dans la nouvelle année 2025, que chacun entre en introspection et se pose les vraies questions de son éphémère existence. Qui voudrais-je être en 2025 ? Qu’est-ce que je n’ai pas réussi en 2024 et pourquoi ? Comment rectifier le tir en 2025 ? Quels défis positifs dois-je me lancer en 2025 ? Qu’ai-je apporté de plus dans mes relations avec les autres en 2024 ? Ai-je vécu plus dans la rancune et la rancœur, la convoitise et les hantises inutiles ou me suis-je suffisamment élevé au-dessus de mon égo pour être généreux, juste et équitable, droit et impartial, digne ou lâche… ? Au-delà des apparences, ai-je vraiment été fidèle, honnête, sincère envers moi-même et les autres ? Quelle est ma part d’ombre, voire sombre que je dois éclairer en 2025 ? Bref, sans complaisance, quelle est ma note en 2024 ? Dans quelle(s) matière(s) de la vie suis-je faible, suis-je à blâmer ? Est-ce que je peux entrer en 2025 autrement, avec un autre MOI, pour une nouvelle mission ? Souvent, ce n’est pas que Dieu ne nous exauce pas. Parfois, nous ne méritons pas les fruits de nos prières, faute de sincérité, de vérité.

Pendant que tu mangeras à satiété et à l’excès au point de goinfrer ta poubelle de restes utiles, pense au voisin qui ne mettra pas sa marmite au feu. Pendant que tu crieras ta joie sur tous les toits, pense à la veuve dont le mari s’est battu au prix de sa vie pour ce pays. Pendant que tu feras des cadeaux chers à tes enfants chéris, pense à l’orphelin sans pain et à l’enfant de la rue au ventre vide. Ceux-là ne rêvent que d’un pullover pour tenir tête au froid sur le terre-plein de tous les risques. Pendant que tu feras exploser tes pétards assourdissant en criant victoire, pense au malade qui gît dans les couloirs de l’hôpital faute de place ou de moyen, pense au grabataire qui se débat pour la dernière fois entre les bras de la mère inconsolable, de l’épouse abandonnée, du fils désespéré. Penses-y. Pense à tous ces semblables inconsolables. Pense à tous ces déshérités et à tous ces marginalisés qui ont aussi le droit d’être heureux…

Tant pis si ce texte trouble-fête retentit dans ton programme chargé de fin d’année comme un cheveu dans la soupe ou un grain de sable dans ton couscous. C’est parce que du fond du cœur et en toute humilité, je pense que nous ne pensons pas souvent à ces choses-là et au sens de ces choses. Nous ne pensons pas toujours aux autres qui ne demandent parfois que la main tendue qui relève pour s’élever. Nous mangeons souvent sur le dos du pauvre gueux qui ne compte que sur notre générosité pour rester en vie. Nous grugeons parfois le faible qui ne compte que sur nous pour faire face à l’adversité. Nous pillons parfois la veuve et l’orphelin pour nourrir la boulimie de nos pulsions mesquines. Nous sommes même prêts à trahir la fratrie et détruire la patrie pour construire un grand avenir en papier devant les portes de l’enfer. Nous prions Dieu avec des mots pieux qui cachent les maux odieux de nos intentions qui montent aux cieux. Si seulement, on pouvait faire passer les plus méritants en 2025 et laisser le reste en 2024 ! Bonne fin d’année à toutes et à tous dans la mesure et la raison, dans la pitié et la piété, dans la vérité et la dignité !

Clément ZONGO

clmentzongo@yahoo.fr