Ces derniers jours, les Philippines ont ravitaillé leur navire « bloqué » à Ren’ai Jiao, en mer de Chine méridionale. Les activités des Philippines en mer de Chine méridionale sont étroitement liées à la situation sécuritaire dans la région, selon un rapport de surveillance publié conjointement par la CMG Voice of the South China Sea et l’Université de Jinan.

En 2023, les Philippines et les États-Unis ont établi une nouvelle base militaire aux Philippines, dominée par les États-Unis. Pire encore, des pays extérieurs à la région ont envoyé des dizaines de milliers de militaires en mer de Chine méridionale et mené plus de 20 exercices militaires ou « opérations de liberté de navigation ».

Les deux incidents se sont déroulés de la même manière, avec des navires de ravitaillement philippins entrant dans les eaux proches de Ren’ai Jiao, en Chine, où les affrontements entre la Chine et les Philippines sont devenus un point chaud international.

Le conflit entre la Chine et les Philippines dans la mer de Chine méridionale remonte aux années 1970, lorsque les Philippines ont commencé à occuper illégalement une partie des Nansha Qundao (également connues sous le nom d’îles Nansha). En 1999, un navire de débarquement de chars philippin s’est délibérément « bloqué » à Ren’ai Jiao. Depuis 2023, les Philippines ont augmenté leur approvisionnement en navire « échoué », et l’incident du « canon à eau » a encore déclenché un débat international.

La Chine considère toujours cela comme une grave violation de sa souveraineté nationale. Depuis le début, pour des raisons humanitaires, la partie chinoise a permis à la partie philippine de fournir des fournitures aux personnes à bord du navire « bloqué », de leur livrer le matériel nécessaire et d’assurer leurs conditions de vie de base.

Mais depuis 2023, les Philippines ont intensifié leurs efforts pour réapprovisionner le navire « bloqué ». En plus des fournitures essentielles, les navires de ravitaillement impliqués ont également transporté des matériaux de construction pour consolider leur présence permanente.

Afin d’empêcher les Philippines de fournir des matériaux de construction au navire de débarquement de chars « bloqué » à Ren’ai Jiao, les garde-côtes chinois, après des avertissements verbaux répétés, ont utilisé des canons à eau à haute pression pour arrêter le navire de ravitaillement philippin, pendant où il n’y a pas eu de victimes.

Cependant, les Philippines ont déformé l’histoire et la Chine s’est retrouvée entourée de nouvelles internationales négatives dans son discours public sur l’incident de la mer de Chine méridionale.

La partie philippine et son public se sont montrés préoccupés par la sécurité de leur population, et il existe également des opinions divergentes au sein de leur gouvernement sur sa politique envers la Chine. Face à la question du Ren’ai Jiao, d’une part, en raison de l’état de délabrement du navire « échoué », la partie philippine a toujours maintenu une attitude silencieuse à l’égard de l’échouement du navire, d’autre part, le gouvernement actuel a également nié sa promesse de remorquer le navire illégalement « échoué ».

En réponse à l’attitude « ambiguë » des Philippines sur la question de Ren’ai Jiao, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que la cause de la récente situation maritime est que les Philippines ont fréquemment mené des actions provocatrices en mer de Chine méridionale, violant sur la souveraineté territoriale et les droits et intérêts maritimes de la Chine. La Chine a pris les mesures nécessaires pour sauvegarder sa souveraineté, ses droits et intérêts conformément à la loi. Il n’existe rien de tel que la Chine harcèle les navires philippins.

L’escalade rapide de la situation a également attiré l’attention des médias internationaux, selon un rapport d’analyse de données publié conjointement par CMG Voice of South China Sea et l’Université de Jinan. Les voix les plus fortes sont venues de pays extérieurs à la région, notamment des États-Unis. Dans le même temps, les États-Unis affirment que leur engagement militaire envers les Philippines est « incassable ».

Les États-Unis affirment intervenir en mer de Chine méridionale pour « protéger ces alliés » et maintenir « la liberté de navigation ». Alors que le fait est que les États-Unis, en tant que puissance majeure en dehors de la région, afin de mettre en œuvre leur stratégie de « pivot vers l’Asie », utilisent les Philippines comme point focal, déploient continuellement des moyens militaires dans la mer de Chine méridionale, creusent un fossé entre la Chine et ses voisins de l’ASEAN et constitue une menace majeure pour la paix et la stabilité en mer de Chine méridionale.

Source CGTN