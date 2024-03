Diplomatie chinoise en 2023 : Une année d’actions et de récoltes  

Le 7 mars 2024, la deuxième session de la 14e Assemblée populaire nationale a tenu une conférence de presse au Media Center Hotel. M. Wang Yi, Membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et Ministre des Affaires étrangères a répondu aux questions de journalistes chinois et étrangers sur la politique étrangère et les relations extérieures de la Chine.

Dans un environnement international volatil et changeant, la Chine est déterminée à être une force pour la paix, la stabilité et le progrès. Wang Yi, Membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et Ministre des Affaires étrangères l’a signifié lors d’une conférence de presse au Media Center Hotel dans le cadre de la deuxième session de la 14e Assemblée populaire nationale (APN). Dans la logique de la déclaration du Secrétaire général Xi Jinping dans le rapport au XXe Congrès national du Parti communiste chinois (PCC), il a indiqué que la Chine continuera de se tenir fermement du bon côté de l’Histoire et du progrès de la civilisation humaine, de porter haut l’étendard de la paix, du développement, de la coopération et du gagnant-gagnant, et de travailler à promouvoir son développement par la sauvegarde de la paix et du développement dans le monde et à mieux préserver la paix et le développement dans le monde par son propre développement. Il a souligné que l’engagement du PCC est d’œuvrer au bonheur du peuple chinois et au renouveau de la nation chinoise, de même qu’au progrès de l’humanité et l’harmonie dans le monde. Suite à cette déclaration, les journalistes ont posé des questions au conférencier.

Quels sont les résultats marquants de la diplomatie chinoise en 2023 ? A cette question, M. Wang a répondu que l’année 2023 a été pour la diplomatie chinoise une année d’actions et surtout de récoltes. « Sous la ferme direction du Comité central du Parti rassemblé autour du Camarade Xi Jinping, nous avons appliqué en profondeur l’esprit du XXe Congrès national du Parti, travaillé pour promouvoir la solidarité et la coopération internationales, proposé des solutions aux crises et défis de toutes sortes et contribué à la paix et au développement dans le monde, ouvrant de nouveaux horizons à la théorie et à la pratique de la diplomatie chinoise », a-t-il indiqué. Il a rappelé que l’an dernier, le Président Xi Jinping a présidé deux grands événements diplomatiques organisés en Chine, participé à trois sommets multilatéraux, effectué quatre déplacements importants à l’étranger, et tenu plus de cent entretiens en présentiel ou par téléphone.

Il a noté que le 3e Forum « la Ceinture et la Route » pour la Coopération internationale s’est tenu avec succès, et la coopération dans le cadre de l’Initiative « la Ceinture et la Route » est entrée dans une nouvelle phase de développement de qualité. « Nous avons lutté résolument contre tout agissement de politique du plus fort et d’intimidation et défendu énergiquement la souveraineté, la sécurité et les intérêts de développement de notre pays et les intérêts communs des pays en développement. Nous avons poursuivi notre engagement à servir le peuple et travailler d’arrache-pied dans l’intérêt général du développement et de la stabilité du pays », a-t-il déclaré.

Construire une communauté d’avenir partagé pour l’humanité

Le ministre des Affaires étrangères a ajouté que lors de la Conférence centrale sur le travail relatif aux affaires étrangères tenue fin 2023, le Président Xi Jinping a pris des dispositions globales pour les actions diplomatiques de la période actuelle et de celle à venir et fait une planification au plus haut niveau de la stratégie diplomatique de la Chine dans sa nouvelle marche en avant.

« Nous étudierons et appliquerons en profondeur l’esprit de la Conférence, nous guiderons sur la Pensée Xi Jinping sur la diplomatie, axerons nos efforts sur la construction d’une communauté d’avenir partagé pour l’humanité, et ferons preuve d’un plus grand sens des responsabilités envers l’Histoire et d’un plus fort esprit novateur, pour ouvrir de nouvelles perspectives plus prometteuses à la diplomatie de grand pays aux caractéristiques chinoises.

Plus confiants et plus autonomes, nous travaillerons à forger le caractère de la diplomatie chinoise », a-t-il indiqué. Il a souligné que la Chine s’appuiera toujours sur ses propres forces pour promouvoir le développement et le redressement du pays, et prendra en main le destin de son peuple.

Ces dernières années, la Chine et nombre de pays ont annoncé la construction conjointe des communautés d’avenir partagé. Comment en voyez-vous les perspectives ? A demandé une journaliste du Quotidien du peuple. Wang Yi a alors répondu que construire une communauté d’avenir partagé pour l’humanité est l’idée centrale de la Pensée Xi Jinping sur la diplomatie et la réponse chinoise à la question de savoir quel genre de monde nous devons construire et comment le construire. « Comme l’a souligné à plusieurs occasions le Président Xi Jinping, nous vivons dans un même village planétaire et nous sommes à bord d’un même navire.

Face aux défis planétaires de toutes sortes, les différents pays devraient transcender leurs différences en termes d’histoire, de culture, de géopolitique et de système, et préserver et construire ensemble la planète terre, seul foyer habitable de l’humanité », a-t-il estimé. Pour lui ce concept important témoigne de l’envergure de la vision historique et de la profondeur de la conviction mondiale du Président Xi Jinping, dirigeant d’un grand pays. Il indique, a-t-il ajouté, la bonne orientation à suivre pour l’humanité. Depuis le lancement de cette vision par le Président Xi Jinping il y a dix ans, il a noté que de grands accomplissements ont été réalisés.

« La construction d’une communauté d’avenir partagé pour l’humanité est passée d’une vision conceptuelle à un système scientifique, d’une initiative chinoise à un consensus international, et d’une perspective prometteuse à des résultats concrets, affichant aujourd’hui une forte vitalité », a-t-il déclaré. Poursuivant, il a ajouté que du bilatéral au multilatéral, du régional au mondial, de la santé aux mers et océans en passant par le cyberespace, la Chine a bâti avec des dizaines de pays et régions des communautés d’avenir partagé sous différentes formes et dans différents domaines.

« De plus en plus de pays et de peuples réalisent que le destin de l’humanité doit être maîtrisé en commun par les pays du monde et que l’avenir de la planète est à créer par tous. Nous entendons travailler avec tous les pays à bâtir un monde de paix durable, de sécurité universelle, de prospérité commune, ouvert, inclusif, propre et beau. Le chemin pourrait être sinueux, mais il conduira certainement à un avenir radieux », est-il convaincu.

Synthèse de Nadège YAMEOGO