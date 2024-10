Reconquête du territoire : La veille citoyenne de Kouritenga mobilise plus de 16 Millions de F CFA pour l’acquisition de drones

Le samedi 5 octobre 2024, Kouritenga a vibré au rythme de la solidarité et de l’engagement citoyen. En effet, la coordination provinciale des associations de veille citoyenne a frappé un grand coup en remettant la somme impressionnante de 16 796 800 F CFA pour l’acquisition de drones destinés à soutenir l’armée et les Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP).

Les drones, outils modernes de surveillance, permettront d’anticiper les menaces et de protéger les populations.

En plus de cette mobilisation impressionnante, une collecte de sang a également été organisée, illustrant l’esprit solidaire qui règne dans la province. Kouritenga prouve ainsi qu’ensemble, rien n’est impossible face aux défis de la sécurité. Une mobilisation qui inspire et qui montre que l’union fait la force dans la lutte pour la paix et la sécurité.

Augustin Sogoh SANOU

Source : AIB