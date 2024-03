Reconquête du territoire national: la Chine offre du matériel technique

La République populaire de Chine a fait don de matériels techniques au ministère de la Défense nationale et des Anciens combattants dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la reconquête du territoire national, le jeudi 21 mars 2023, à Ouagadougou.

Dans son combat pour la reconquête de son territoire, le Burkina Faso peut compter sur le soutien de plusieurs « amis » dont la République populaire de Chine. En vue d’appuyer les forces combattantes dans la lutte contre l’hydre terroriste, l’ambassade de Chine au Burkina a fait don de matériels techniques au ministère de la Défense nationale et des Anciens combattants, le jeudi 21 mars 2023 à Ouagadougou.

Ce don, octroyé dans le cadre de la coopération sino-burkinabè est composé de 58 Maxus double cabine, de trois camions grue, de 3 camions plateau, de 9 camions allègement, de 4 citernes à eau, 4 citernes à carburant et d’un carton de six téléphones satellites. Il symbolise selon le chargé d’affaires de l’ambassade de la République de Chine Wang Wenzhang la solidarité du peuple chinois envers le pays des Hommes intègres dans ces moments difficiles, qu’il traverse du fait du terrorisme. « Le peuple chinois partage la même

souffrance et le même sentiment que le peuple burkinabè, car auparavant, la Chine était également perturbée par le terrorisme », a-t-il indiqué. Tout comme la Chine a réussi à sortir de cette crise, il s’est dit convaincu que la sécurité reviendra aussi au Burkina Faso. Pour lui, la question sécuritaire est étroitement liée au bien-être des peuples. C’est pourquoi, a-t-il fait savoir, le président chinois Xi Jinping a proposé l’Initiative de la sécurité globale et préconisé une vision de sécurité commune globale, coopérative et durable.

Le présent lot de matériels offert au ministère en charge de la défense est le témoignage vivant de cette initiative, foi de M. Wang.

Il a souligné que la partie chinoise continuera à soutenir le Burkina dans sa propre voie de développement et à œuvrer au renforcement de la coopération entre les deux pays en vue de construire ensemble un avenir partagé.

Une coopération empreinte de respect mutuel

Du côté burkinabè, ce don de la République populaire de Chine est salué à sa juste valeur. Pour le ministre en charge de la Défense, le général Kassoum Coulibaly, il témoigne de la vivacité et de la sincérité de la coopération entre le Burkina Faso et la Chine. Une coopération qui, a-t-il apprécié, est empreinte de respect mutuel et répond parfaitement à leurs attentes. Le présent don de matériels constitue, aux dires du ministre, le dernier dune série engagée depuis 2022.

Il va permettre, foi du gal Coulibaly, de renforcer les capacités opératoires des unités combattantes dans cette étape cruciale de la lutte contre le terrorisme. « Dans toute action militaire, il faut faire en sorte que les militaires soient dans les conditions pour se déplacer et faire le combat. Ces moyens viennent surtout nous appuyer dans le domaine des mouvements et des déplacements des différents combattants et cest essentiel pour nous », a laissé entendre le ministre. Il a traduit sa reconnaissance à la République populaire de Chine pour l’effort considérable consenti et magnifié l’exemplarité des relations entre les deux pays. Il a souhaité que la coopération sino-burkinabè demeure un exemple et un modèle de succès dans l’intérêt des deux peuples.

Nadège YAMEOGO

Jacqueline Wêndengûudi OUEDRAOGO

(Stagiaire)