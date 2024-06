Région de l’Est : le 20e BIR inflige une cinglante défaite à des terroristes dans le Gourma

Ouagadougou, 25 juin 2024(AIB)-Le 20e Bataillon d’intervention rapide (BIR) en mission de ravitaillement à Gayéri a engagé, le mardi 25 juin 2024, en chemin, de violents combats avec des centaines de terroristes aux environs de Yamba. Grâce à l’appui des vecteurs aériens, de nombreux criminels ont été tués et leurs engins détruits.

Des centaines de terroristes avec des armes lourdes ont lancé, le mardi 25 juin 2024 vers 15h, un assaut à Yamba contre des éléments du 20e Bataillon d’intervention rapide.

Ces assaillants voulaient empêcher les boys de ravitailler Gayéri. Mais les patriotes étaient sur leurs gardes et ont rapidement réagi.

Alertés, les vecteurs aériens ont découvert un champ de bataille où se menaient de violents combats entre Forces combattantes et terro-ristes.

Les opérateurs aériens ciblent un important groupe et le frappent avec efficacité. Les assassins prennent la fuite. Mais les pilotes rebelotent. Une deuxième frappe touche dans le mille, un autre groupe.

Les terroristes redoublent alors de vitesse. Les chasseurs aériens vont alors multiplier les frappes sur la colonne de fuyards.

La défaite est cuisante. Sur le champ de bataille, les cadavres des criminels gisent aux côtés de leurs motos et éparpillés sous les arbres.

Des rescapés sont suivis jusqu’à Ouro Aou, un hameau à 40 km à l’Est de Gayéri. Ils seront neutralisés dans un bombardement.

Avant cette raclée, les forces combattantes ont mis hors d’état de nuire, des voleurs de bétail.

En effet, le 24 juin 2024, les vecteurs aériens ont aperçu de nombreux terroristes qui poussaient un millier de têtes de bétail volé, en direction d’un hameau abandonné à la frontière avec le Niger, au niveau de la région du Sahel.

Les voleurs se cachent dans des maisons pour éviter d’être vus par les vecteurs aériens, laissant les animaux dehors. Un missile va les exterminer avec une extrême violence et libérer les bêtes.

Dans la même journée du 24 juin 2024, les opérateurs vont réussir un autre exploit. Ils ont pu dénicher à la lisière de la frontière entre le Burkina et le Mali, un important dépôt d’armes et de munitions.

Pas de temps à perdre. Un missile est largué sur le butin. Des terroristes tentent de fuir avant l’impact. Mais trop tard. Ils sont cuits car pendant plusieurs minutes, les explosions vont s’enchainer et consumer tout sur leur passage.

Agence d’information du Burkina