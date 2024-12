Régulation des médias : le combat commun de la Confé-dération AES et de la Guinée

La Haute autorité de la communication (HAC) a organisé les 2 et 3 décembre 2024 à Bamako au Mali, le 2e Forum quadripartite des régulateurs des médias des pays de la Confédération des Etats du Sahel (Burkina, Mali et Niger) et de la République de Guinée. Le Togo aussi participe à la rencontre comme pays invité.

Pour le ministre de la Communication, de l’Economie numérique et de la Modernisation de l’administration, Alhamdou Ag Ilyène, le thème permettra de renforcer la collaboration entre les autorités de régulation des Etats de la Confédération alliance des Etats du Sahel (AES) et de la Guinée pour une régulation efficace des médias en période de transition afin de contribuer à la stabilité et à la paix dans ces pays. Alhamdou Ag Ilyène a indiqué que les axes majeurs de la collaboration entre les pays participants sont le partage d’expériences en matière de régulation des médias en période de Transition et l’identification des défis communs afin d’élaborer des stratégies conjointes. Selon lui, cette collaboration prévoit également la promotion de la liberté de la presse tout en assurant le respect des normes d’éthique et de déontologie.

Pour sa part, le président de la HAC, Gaoussou Coulibaly, a expliqué que la question des médias pendant les périodes de crise reste complexe et sensible, notamment en termes de contrôle de la désinformation et de protection des journalistes, y compris le respect de la liberté de la presse et la stabilité des Etats. « Nos pays sont regardants sur la liberté de presse tout en privilégiant la stabilité et la cohésion sociale entre les populations », a indiqué Gaoussou Coulibaly. Il a ajouté qu’une régulation efficace des médias en période de crise entre les pays de la Confédération AES et la Guinée Conakry devient une impérieuse nécessité au regard des enjeux géostratégiques du moment. Pour lui, cette rencontre est également l’occasion de procéder à l’auto-évaluation, indispensable pour prendre la mesure des efforts déployés dans l’exécution de la mission d’application des textes régissant le secteur des médias et de vérifier la pertinence des réponses apportées. Selon Gaoussou Coulibaly, la guerre informationnelle à laquelle font face les pays du Sahel exigent des instances de régulation, des ripostes à la hauteur des atteintes graves à l’unité et à la cohésion sociale entre les pays de la quadripartite.

Le rapporteur de la Haute autorité de l’audiovisuelle et de la télécommunication du Togo, Babaka Badjibassa, s’est réjoui de voir son pays associer à cette rencontre en qualité d’invité spécial. Pour lui, cette invitation est une reconnaissance de l’expérience du Togo en matière de régulation des médias. Il a rappelé qu’à la suite de la crise survenue dans son pays en 2022, son institution a initié des actions à l’endroit des médias, des cadres de l’administration, des Forces de défenses et de sécurité pour faire en sorte que chacun puisse déterminer sa place dans la lutte contre l’insécurité. Le président de la HAC de la Guinée, Boubacar Yacine Diallo, a rappelé qu’au cours du premier forum organisé dans son pays, les acteurs se sont engagés à protéger et à promouvoir la liberté de la presse à condition qu’elle soit indépendante, mais responsable.

L’Esssor/Mali