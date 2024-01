Rétrospective de l’année 2023 : la lecture du ministre Bassolma Bazié

Radio Burkina a organisé la rétrospective de l’année 2023 avec pour invité, le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Bassolma Bazié, samedi 30 décembre 2023 à Ouagadougou.

La revue des moments forts de l’année 2023 sur les questions relatives à la vie de la Nation, la crise sécuritaire, la justice, le monde sportif, la culture, l’éducation…ont été des sujets d’échanges entre le ministre d’Etat, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Bassolma Bazié et les journalistes de Radio Burkina, samedi 30 décembre 2023, à Ouagadougou. Comment appréciez-vous le port de la tenue scolaire, des toges en Faso Danfani et la revalorisation du pagne tissé ?

Bassolma a rélevé qu’il n’y a pas de raisons que nos paysans se sacrifient aux champs pendant des mois et toute leur énergie soit bradée par une mauvaise vente du coton à l’extérieur du pays. Pour lui, le fait de penser à renforcer le port des tenues en Faso Danfani permettra, d’abord, de valoriser le coton et encourager les paysans. Ensuite, cela va permettre à ceux qui utilisent le coton pour fabriquer les pagnes de booster leurs chiffres d’affaires en plus de renforcer la culture.

« Le tissage traditionnel est le reflet culturel qui fait ressortir les marques et modèles culturels », a-t-il indiqué. Interrogé sur le fonctionnement de la justice dans le contexte sécuritaire, M. Bazié a fait savoir que la justice sera reformée et adaptée aux réalités du pays. Quel commentaire faites-vous, en tant qu’ancien leader syndical, sur la mobilisation générale vu que des réquisitions sont souvent mal interprétées et analysées par l’opinion publique ? M. Bazié a indiqué qu’une loi sur la mobilisation générale a été votée pour être exécutée par tous sans distinction. Il a détaillé qu’il est du devoir de tous de s’impliquer dans la mobilisation générale, de s’auto réquisitionner et de mettre balle à terre contre toutes mauvaises interprétations. Concernant la veille citoyenne, il a dit que « c’est parce qu’il y a des gens qui ne font pas leur travail que ceux qui sont au rond-point veillent sur la Transition ».

« Notre pays est en train de brûler et ce que certains trouvent de mieux, c’est d’être de connivence avec l’étranger pour mettre le pays sous commande », a-t-il souligné. Pour lui, parmi ceux qui dorment au niveau des ronds-points dans la fraicheur, il y a des travailleurs, mais, ils veillent pour la bonne cause du gouvernement. « Je les félicite pour cette veille citoyenne et les encourage à tenir bon », a martelé le ministre d’Etat. Qu’est-ce que le partenariat entre le Burkina et la Russie promet en termes de perceptives ? Bassolma a notifié que cette relation promet beaucoup de perspectives. Il a cité, entre autres, le renforcement de la coopération militaire, sanitaire. « L’autre atout est que la Russie est une grande puissance mondiale incontournable et coopérer avec elle nous amènera à nous rendre puissant », est-il convaincu. Par ailleurs, il a invité les Burkinabè à plus d’engagement et de patriotisme.

Gbetcheni KAMBIRE (Stagiaire)