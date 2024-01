Concours sur la nutrition, l’assainissement et la sécurité alimentaire : Fleur Birba de Sidwaya remporte le 1er prix en presse écrite

L’Association monde rural (AMR) a organisé une cérémonie de remise de prix aux meilleures productions journalistiques de la région du Nord, le samedi 30 décembre 2023 à Ouahigouya. A travers ce concours, elle veut motiver les journalistes de la région à plus de productions dans le domaine de la nutrition, de l’assainissement et de la sécurité alimentaire.

L’Association monde rural (AMR) intervient dans la région du Nord par le plaidoyer pour mettre fin à la malnutrition des enfants. Cela se fait à travers le projet « Right 2 grow ». Et pour susciter l’implication effective des communautés dans cette lutte, AMR a lancé un concours de productions journalistiques sur les thématiques de la nutrition, de l’assainissement et de la sécurité alimentaire. Lancé en mars 2023, la remise des prix est intervenue, le samedi 30 décembre 2023 à Ouahigouya. Au total, quatre prix ont été décernés dans les catégories de la presse écrite, presse en ligne, en télévision, radio et en Mobile journalisme (MoJo).

En presse écrite, c’est la cheffe de service régional des Editions Sidwaya du Nord, Fleur Birba qui a remporté le premier prix avec son œuvre : « Production maraichère à Ouahigouya : un exemple de vivre-ensemble entre déplacés, réfugiés et hôtes ». La meilleure production en télévision est revenue à Alain Alidou Sawadogo de la Rtb2 Nord. Celle en radio a été remportée par Flora Youga de la radio « La voix du Paysan ». En presse en ligne, c’est Alidou Belem de Educmedia qui a remporté le prix. Un prix spécial a été décerné à la radio Unité FM de Gourcy. Le prix est composé d’un ordinateur, un chèque de 150 000 F CFA (sauf le chèque de la RTB télé qui fait 200 000FCFA) et d’une attestation. « Je suis vraiment contente de remporter ce prix. Ce prix vient comme un appel à plus de travail. Je le décerne à la DG qui m’a proposé le sujet. J’invite les autres confrères à redoubler d’efforts dans la production des articles dans les différents genres journalistiques comme les enquêtes, les grands reportages. Ce sont ces types de production qui nous permettront de mesurer notre niveau réel de professionnalisme », a laissé entendre, la lauréate des Editions Sidwaya du Nord, Fleur Birba. Selon le vice- Président du conseil d’administration (PCA) de l’AMR/ Gourcy, Félix Ilboudo, par ce prix, c’est une invite qui est lancée aux hommes de médias de la région à produire davantage des articles dans les domaines sus-cités pour qu’ensemble, « nous puissions lutter contre la malnutrition dans la région du Nord », a-t-il indiqué.

Bassirou BADINI