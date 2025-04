Sabou: un réseau de fournisseurs de drogue démantelé 

Les Forces de défense et de sécurité ne se lassent pas dans leur lutte contre le trafic et la consommation de la drogue. De passage à Sabou, dans le Centre-Ouest, Kantigui a appris que la Brigade territoriale de gendarmerie de cette localité, en collaboration avec les Kogl-wéogo, a réalisé une grosse prise parmi les personnes qui ont fait de ce trafic illicite leur activité. En effet, alertés de la présence d’un réseau de trafiquants de drogue impliquant un couturier, a-t-on dit à Kantigui, les pandores ont ouvert une enquête afin d’identifier et d’interpeller les (…)

