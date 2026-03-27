Secteur minier/Endeavour mining: les mines de Houndé et de Mana contribuent aux recettes publiques à hauteur de 210 milliards F CFA en 2025

Le Rapport 2025 de la société minière Endeavour mining met en exergue ses performances et sa contribution, à travers ses mines de Houndé et Mana, au développement socioéconomique du Burkina Faso. 210 milliards F CFA de contribution aux recettes publiques, 750 millions FCFA au profit de l’entrepreneuriat agricole, 396 milliards F CFA d’achats locaux, construction d’une caserne moderne pour l’Escadron de Gendarmerie Mobile de Houndé, dépistages gratuits de 2 117 patients, programmes de soutien à plus de 800 élèves, constituent, entre autres, des indicateurs d’impact de la Société au pays des Hommes intègres.

Au fil des ans, le Groupe Endeavour mining, à travers ses sociétés minières de Houndé et Mana, renforce son impact socioéconomique au Burkina Faso. Fidèle à son engagement en faveur du développement durable, la compagnie n’a pas dérogé à cette règle en 2025, comme en témoigne son rapport de l’année. En effet, après une production de 1,209 million d’onces, soit environ 37,6 tonnes, à un coût global de maintien de 1 433 $/once, qui confirme la discipline opérationnelle du Groupe et consolide sa position de premier producteur aurifère en Afrique de l’Ouest et parmi les dix premiers producteurs mondiaux, Endeavour a versé 547 milliards F CFA aux Etats de ses pays d’implantation en 2025.

Au Burkina Faso, par l’entremise des mines de Houndé et Mana, la contribution directe de Endeavour aux recettes publiques au cours de l’année dernière s’élève à 210 milliards FCFA, soit 38,3% du montant total versé aux Etats hôtes. Ces paiements, qui incluent les impôts, les redevances minières, les dividendes et autres contributions fiscales, constituent une bouffée d’oxygène pour les finances publiques burkinabè et participent au financement des priorités de développement national, notamment la réalisation des infrastructures de soutien à l’économie, les services sociaux de base comme l’éducation, la santé, etc. Au titre des Fonds miniers de développement, le Groupe a injecté 12,7 milliards FCFA au cours de l’année 2025.

En ce qui concerne son effet d’entrainement des autres secteurs de l’économie nationale, les mines de Houndé et Mana ont consacré 396 milliards F CFA pour les fournisseurs locaux. Outre son importante contribution aux ressources budgétaires de l’Etat burkinabè, le Groupe Endeavour mining, dans le cadre de sa politique de gouvernance sociale et environnementale (ESG), est resté proche des communautés locales, à travers des actions locales ciblées, répondant à leurs besoins.

Actions de développement ciblées au profit des communautés hôtes

Cet engagement communautaire et social s’est traduit, au niveau du secteur de l’éducation par des récompenses à 594 élèves burkinabè dans le cadre du programme « Pépites d’Or », le soutien à 144 bénéficiaires directs dans le cadre de la Journée de l’excellence éducative dans les cinq communes environnantes de Mana, l’accompagnement en cours de 74 jeunes filles burkinabè bénéficiaires d’une bourse au titre du programme de maintien des filles à l’école. 3 000 élèves à Houndé ont été sensibilisés à la santé sexuelle et reproductive à travers le programme « Je Choisis Mon Avenir », avec la création de 17 clubs santé dans les établissements partenaires.

Très attaché à la cohabitation pacifique avec les communautés hôtes, Endeavour a inscrit le dialogue social au rang de ses priorités. Et cela s’est traduit concrètement en 2025 par la conduite de 993 consultations communautaires autour de ses mines. Pour ce qui est de son action directe sur le développement économique local, le Groupe a construit une caserne moderne pour l’Escadron de Gendarmerie Mobile de Houndé, participant ainsi au renforcement de la sécurité des populations locales et de leurs biens, préalable à toute activité économique.

En 2025, Endeavour a également mobilisé 750 millions FCFA pour la mise en œuvre du projet « Agrifuturs » qui a permis de soutenir 150 jeunes et d’aménager 75 hectares agricoles pour favoriser l’entrepreneuriat local et la production agricole. A cela s’ajoute la mobilisation solidaire des employés de la mine de Houndé pour soutenir l’initiative présidentielle Faso Mêbo à Bobo-Dioulasso, avec un appui en ciment et en carburant pour la réalisation d’infrastructures communautaires.

Dans le domaine de la santé et de la protection de l’environnement, le Groupe a poursuivi la réalisation de ses actions ciblées. On peut citer le dépistage gratuit de 2 117 patients ayant bénéficié dans le cadre des caravanes de santé dédiées à la santé maternelle et infantile, la distribution de 869 casques dans le cadre de l’initiative « Un Casque, Une Vie », la sensibilisation de 3 000 employés et partenaires aux règles d’or, aux risques critiques et aux procédures HSE du Groupe, conformément aux normes ISO 45001 et ISO 14001 auxquelles la mine est certifiée. En soutien aux efforts locaux de reforestation et de sensibilisation environnementale, 1003 arbres ont été plantés dans le cadre du programme « Un Enfant, Un Arbre ».

Plus de 70 % des revenus réinvestis dans les économies hôtes

Au-delà du Burkina Faso, cette dynamique de redistribution/réinvestissement s’observe dans les autres économies d’implantation de Endeavour. En effet, au cours des cinq dernières années, il a contribué à hauteur de plus de 6 000 milliards FCFA aux économies des pays hôtes, soit près de sept fois plus que les montants redistribués à ses actionnaires sur la même période. En 2025, plus de 1 500 milliards FCFA, soit plus de 70 % de la contribution économique du Groupe, ont bénéficié directement aux économies des pays hôtes, autour de trois piliers complémentaires.

Au niveau de la fourniture locale, qui traduit son fort ancrage économique local, Endeavour a consacré plus de 1 000 milliards FCFA aux achats auprès de 86% de fournisseurs établis dans les pays hôtes du Groupe. « Cela inclut près de 870 milliards FCFA d’achats auprès d’entreprises nationales ou détenues nationalement et 32 milliards FCFA auprès de fournisseurs locaux situés à proximité de ses opérations. Par ailleurs, 20 milliards FCFA d’achats ont été réalisés auprès de fournisseurs issus de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), tandis que 117 milliards FCFA concernent des fournisseurs internationaux. Le Groupe compte également 95 % d’employés nationaux », a souligné le Groupe.

Au niveau de sa contribution directe aux recettes publiques, ce sont 547 milliards FCFA qui ont été versés aux Etats de ses pays d’implantation. En fin, le Groupe contribue au développement du secteur financier, notamment bancaire, des pays d’exploitation. A titre illustratif, au cours de l’exercice écoulé, il a injecté près de 37 milliards FCFA de remboursements d’emprunts auprès d’institutions financières nationales. L’exercice 2025 qui marque l’achèvement de son plan ESG 2021-2025 ouvre la voie à une nouvelle phase avec le déploiement de sa feuille de route 2026-2030.

Le Président-directeur général, Ian Cockerill, a salué l’ensemble de ses performances impactantes du Groupe. « 2025 a été une année record pour Endeavour, marquée par une solide performance opérationnelle et une création de valeur tangible. Portée par un environnement favorable du prix de l’or, cette performance s’est traduite par des résultats financiers robustes et par une contribution significative à nos pays hôtes. Nous continuons à renforcer la qualité et la durée de vie de notre portefeuille. (..) Nous abordons 2026 avec la même ambition : maintenir notre performance, consolider nos partenariats et partager durablement la valeur produite avec nos pays hôtes », a-t-il confié.

Mahamadi SEBOGO

Windmad76@gmail.com