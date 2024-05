Semaine des caisses populaires : un don de sang pour marquer le début des activités

Le Réseau des caisses populaires du Burkina (RCPB) a organisé une cérémonie de don de sang, le mercredi 22 mai 2024 à Ouagadougou, à l’occasion de la semaine des caisses populaires.

Dans le cadre des activités marquant la semaine des caisses populaires, les agents du Réseau des caisses populaires du Burkina (RCPB) ont organisé une journée de don de sang, le mercredi 22 mai 2024 à Ouagadougou. Selon la directrice générale du RCPB, Azaratou Sondo, le don de sang occupe une place prépondérante dans les activités du RCPB lors de la semaine des caisses populaires. « Lorsque nous organisons les semaines des caisses populaires, nous l’intégrons dans nos activités », a-t-elle situé. Elle a indiqué que le Réseau des caisses populaires est une coopérative d’épargne et de crédit dont la mission est de contribuer à l’amélioration des conditions de vie.

« Notre mission comporte 2 volets : social et économique. Dans le cadre du volet social, chaque année, durant une semaine, nous réalisons des œuvres pour manifester notre engagement aux côtés des populations et ce don de sang s’inscrit dans cette dynamique », a-t-elle précisé. La DG a poursuivi qu’au cours de cette semaine, les caisses populaires vont faire des œuvres communautaires pour impacter leur milieu. L’agent du centre de transfusion sanguine de Ouagadougou, Léonard Yaméogo, a remercié le RCPB pour l’initiative car à travers ce don, le stock de sang va se renforcer. Il a souligné que donner son sang est un acte citoyen et de solidarité.

« Ce don permettra de sauver des vies», a-t-il dit. M. Yaméogo a lancé un appel à tous ceux qui hésitent encore à donner leur sang à le faire. Il a rassuré que donner son sang n’a pas de répercussion sur l’organisme, mais au contraire, améliore la santé. Léonard Yaméogo a également confié que toute personne âgée de 18 ans avec un poids minimum de 50 kilogrammes, peut donner son sang. « Les hommes peuvent donner leur sang tous les trois mois et les femmes tous les quatre mois » a-t-il fait savoir. Pour l’assistante de la direction de la faitière des caisses populaires, Abibata Ouédraogo, donner son sang est un acte citoyen et c’est un plaisir pour elle de le faire. « Je suis donneur universel, chaque fois que j’ai l’occasion, je le fais sans complaisance. C’est un réel plaisir pour moi de le faire », a-t-elle soutenu.

Aly SAWADOGO

Zocobède TAMINI (Stagiaire)