SNC 2024: Une cinquantaine d’attestations de reconnaissance décernée aux partenaires de l’événement

Ce vendredi 3 mai 2024 s’est tenue à la maison de culture Anselme Titiama SANOU la cérémonie de la nuit des partenaires. Au total, une cinquantaine d’attestations ont été décernés aux partenaires de l’événement.

Débutée le samedi dernier, la 21e édition de la Semaine Nationale de la Culture (SNC) tire à sa fin, laissant derrière elle un héritage de célébration culturelle et d’engagement communautaire. Dans cette dynamique de reconnaissance et de gratitude, une cérémonie spéciale a été organisée le vendredi 3 mai 2024 à la maison de culture Anselme Titiama SANOU pour honorer les partenaires ayant contribué à la réussite de cet événement.

Ladite cérémonie s’est déroulée en présence de plusieurs autorités, dont le ministre en charge de la Communication, ministre en charge de l’environnement de l’Eau et de l’assainissement, ministre de l’Éducation nationale, Secrétaire générale du gouvernement et le ministre nigérien en charge de la Culture.

Sous les projecteurs de la soirée, se sont succédé une cinquantaine de partenaires, chacun se voyant remettre une attestation de reconnaissance pour son engagement à la culture et à la promotion des arts au Burkina Faso. Parmi ces partenaires de renom, des figures clés telles que la Loterie Nationale Burkinabè (LONAB), sponsor officiel de l’événement, et les Editions Sidwaya, « le journal de tous les Burkinabè », ont été honorées pour leur soutien.

Assethou Badoh, directrice générale des Editions Sidwaya, a partagé son enthousiasme quant à cette reconnaissance, soulignant l’engagement continu de son média envers la culture. Elle a notamment mis en lumière les efforts déployés par Sidwaya pour couvrir l’événement à travers une édition spéciale et la publication du quotidien d’information dédié à la SNC, baptisé SNC Kibaru.

« Accompagner la culture est aussi une mission régalienne des Edition sidwaya et recevoir cette attestation crée en nous un sentiment de fierté, je voudrais profiter pour féliciter l’ensemble des travailleurs des Editions Sidwaya » a-t-elle ajouté.

Le porte-parole des partenaires et représentant de la LONAB, a exprimé sa gratitude à l’endroit des autorités nationales pour avoir associé l’image des partenaires à cette biennale de la culture. Il a également réaffirmé l’engagement de la LONAB à soutenir activement la culture et les arts au Burkina Faso.

Le ministre en charge de la communication, Jean Emmanuel Ouédraogo, a quant à lui salué l’engagement des partenaires en faveur de la culture. Le ministre Ouédraogo a souligné le rôle essentiel de ces partenaires dans la préservation et la promotion du riche patrimoine culturel du pays. Il les a appelés à cultiver ce partenariat « fructueux » et à explorer de nouvelles formes de collaboration pour que la culture burkinabè continue de rayonner à l’échelle nationale et internationale.

« Nous devons continuer à cultiver ce partenariat fructueux, explorer de nouvelles formes de collaboration et innover dans notre approche pour que notre culture rayonne davantage », a-t-il déclaré.

Cette cérémonie de reconnaissance des partenaires de la SNC Bobo 2024 témoigne de l’importance « cruciale » du soutien communautaire dans la promotion et le développement des arts et de la culture au Burkina Faso. Elle marque également la volonté collective de nourrir et de faire prospérer l’héritage culturel du pays pour les générations à venir.

Augustin Sogoh SANOU

Sidwaya.info