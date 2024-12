Solenzo : La population acclame les FDS de retour du théâtre des combats

La population de Solenzo (province des Banwa) a accueilli en pompe ce matin 6 décembre, des Forces de défense et de sécurité (FDS) qui revenaient d’une mission de sécurisation de la province. Partis depuis le 1er décembre dernier, les combattants du BIR 7 conduit par le capitaine watao et ceux du BIR 18 ont mené, a-t-on appris, des combats intenses dans la brousse de Solenzo et aux alentours du fleuve Mouhoun.

Ils ont infligé une lourde défaite aux terroristes qui avaient élu domicile dans la forêt de Bonza et Sanakuy. A leur retour, on pouvait apercevoir avec les FDS, du matériel et des engins roulants récupérés des mains des terroristes.

C’est une population en liesse qu’on a pu voir ce matin qui a renouvelé sa confiance aux FDS pour le travail abattu pour sécuriser la province. Des slogans, on entendait : « vive IB ! », « Dieu bénisse nos FDS », « longue vie à vous, Bravo ».

Sidwaya.info

Salifou OUEDRAOGO