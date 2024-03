Solenzo : les vendeurs de pain ont eu leurs ristournes

Kantigui a appris avec satisfaction au téléphone que les vendeuses et vendeurs de pain d’une boulangerie de Solenzo sont rentrés en possession de leurs ristournes. Une publication de Kantigui, le 13 mars 2024, interpellait les responsables de cette boulangerie implantée dans la quasi-totalité du pays à trouver des solutions à ce problème. L’interlocuteur de Kantigui affirme que depuis la publication, les autorités provinciales et communales ont cherché à comprendre et plus de 20 personnes qui se trouvaient dans cette situation ont été dénombrées. La source de Kantigui précise que toutes ces gens ont été payées. « Mon oncle a même bénéficié de près de 86 000 F CFA en guise de ristournes », a ajouté l’interlocuteur de Kantigui qui a remercié les autorités de la province car sans leur intervention, tout cet argent allait être dans les poches d’une tierce personne. Kantigui se réjouit du fait que son interpellation ait porté fruit.

Commune de Loumbila : des grincements de dents dans un lotissement

Kantigui a été informé qu’un lotissement fait des grincements de dents dans le village de Silmiougou, commune de Loumbila, à quelques encablures de Ouagadougou. De ce qui est parvenu à Kantigui, une agence immobilière a reçu l’accord des propriétaires terriens du village pour le morcèlement et la parcellisation de 4 hectares de terres contre une rétribution de 10 parcelles par hectare. « Je me suis enrôlé comme volontaire pour la défense de la patrie. Après plusieurs opérations sur le territoire national, je suis revenu trouver que tous les filles et fils ont eu des parcelles sauf 6 personnes dont moi », a fulminé la source de Kantigui. Le comble, a-t-elle poursuivi, c’est que l’agence immobilière a dû déguerpir des veuves qui cultivaient l’espace, détruit le couvert végétal et n’a plus donné de ses nouvelles depuis plusieurs mois. « Il me revient que depuis que les autorités nationales ont décidé de mettre de l’ordre dans le secteur de la promotion foncière, l’agence n’a plus donné de ses nouvelles dans le village. Je veux qu’elle vienne enlever ses bornes », a précisé l’interlocuteur de Kantigui qui dit avoir demandé en vain à ses parents, le nom ou le contact de l’agence immobilière. Kantigui appelle les différentes parties à privilégier le dialogue pour une issue pacifique de la situation.

Région de l’Est : un engin explosif improvisé découvert et détruit

Kantigui a été heureux d’apprendre que dans la région de l’Est, un Engin explosif improvisé (EEI) a été découvert, le lundi 18 mars dernier, par les Forces de défense et de sécurité (FDS), dans une partie de la zone qui a été sous emprise terroriste pendant trois mois. Il a été dit à Kantigui que c’est dans le cadre d’une patrouille de routine que cet engin explosif a été découvert. Mais de sources sécuritaires, il y a eu plus de peur que de mal, parce que l’EEI a été et détruit avec succès. Kantigui salue le professionnalisme de l’équipe de déminage et invite la population à la prudence et à tenir informées les FDS de tout acte suspect, dans ce contexte de lutte contre le terrorisme.

