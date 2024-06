Sommet sur l’Ukraine pour la paix : Alassane Ouattara a reçu en audience Volodymyr Zelensky en Suisse

Le président ivoirien Alassane Ouattara a reçu en audience ce dimanche 16 juin 2024, son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky en marge du premier sommet sur l’Ukraine pour la paix.

Ouattara et Zelensky se sont entretenus sur « le renforcement de la coopération entre la Côte d’Ivoire et l’Ukraine, ainsi que sur les voies et moyens de parvenir à une paix globale, équitable et durable en Ukraine », selon la présidence ivoirienne.

Ce Sommet vise à trouver des solutions pacifiques, justes et durables au conflit en Ukraine.

Lors de leur entretien, Alassane Ouattara a exprimé son soutien à l’initiative de paix de Zelensky. Il a manifesté sa compassion envers le peuple ukrainien durement frappé par la guerre.

Sidwaya.info