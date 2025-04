Soutien au capitaine Ibrahim Traoré : la population de Dédougou met en garde les déstabilisateurs du régime

La population de Dédougou est dans les rues ce mercredi 30 avril 2025 pour marquer son soutien au régime du capitaine Ibrahim Traoré. Elle met en garde tous ceux qui tendent de déstabiliser le régime actuel.

Comme dans plusieurs villes du Burkina et hors des frontières, la population de Dédougou est dans les rues ce mercredi 30 avril 2025. A l’appel de la coordination régionale de la veille citoyenne, la population n’a pas marchandé sa participation.

Les marcheurs ont été soutenus par les autorités régionales avec à leur tête, le gouverneur Babo Pierre Bassinga. Les responsables coutumiers et religieux étaient également dans la danse. Munis de drapeaux des pays de l’Alliance des Etats du Sahel (AES), des pancartes, les marcheurs ont fait le tour de la ville, en scandant des slogans et messages de soutien au Président du Faso et son gouvernement. On pouvait entendre, entre autres, « IB ou rien » « Capitaine, Dédougou est avec vous », « à bas les destabilisateurs, à bas l’impérialisme ». La population dit, à travers ce marche-meeting, donner un avertissement à tous ceux qui osent barrer la route à la marche du Burkina et des pays de l’AES vers leur souveraineté.

Adama SEDGO