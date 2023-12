UACO 2023 : le ministre Jean Emmanuel prend le pouls des préparatifs

La 13e édition des Universités africaines de la communication (UCAO) se tient du 7 au 9 décembre 2023 à Ouagadougou. Dans l’après-midi du mercredi 6 décembre, le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, s’est déporté à l’Université Joseph Ki-Zerbo devant accueillir les invités, pour constater de visu l’état des lieux des préparatifs de l’événement.

La salle PSUT de l’Université Joseph Ki-Zerbo accueille, à compter de ce jeudi 7 décembre, la 13e édition des Universités africaines de la communication (UCAO) sur le thème : « Liberté de la presse et droit d’accès à l’information en contexte de crise sécuritaire et humanitaire ». En plus de la salle devant abritant les cérémonies d’ouverture, de clôture et les panels, des stands d’exposition ont été installés. Pour constater de visu ces préparatifs, le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, président de l’édition, s’est rendu sur les lieux dans l’après-midi du mercredi 6 décembre 2023. De la salle aux stands en passant par le dispositif technique, le constat est « satisfaisant quant au niveau d’avancement des travaux à la veille de l’événement », a précisé le ministre au terme de sa visite.

La cérémonie d’ouverture des UACO 2023 est prévue pour ce jeudi 7 décembre à 15h sous la présidence du Premier ministre, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela. Plusieurs panels seront animés au cours de cette édition sur différents sous-thèmes qui découlent du thème principal. Il s’agit entre autres, de « Redevabilité de l’Etat à l’égard du citoyen dans un contexte de crise sécuritaire et humanitaire », « Quelle sécurité pour les journalistes dans un contexte d’insécurité et de lutte contre le terrorisme ? », « Traitement de l’information, enjeux géopolitiques et crises sécuritaire et humanitaire » et « Le rôle social des journalistes et communicants dans la prévention, la gestion et la résolution des crises ». Durant ces Universités africaines de la communication, l’établissement Les Editions Sidwaya organise du 7 au 9 décembre 2023, la formation des correspondants de l’Agence d’information du Burkina (AIB) sur le thème : « Collecte et traitement de l’information de proximité dans le contexte de guerre antiterroriste ». A cela s’ajoutent une rencontre des écoles de formation et instituts, une conférence publique de ces écoles, des master class et le lancement de la RTB3. La RTB3 qui est une entité de la Radiodiffusion-télévision du Burkina (RTB) est une chaîne généraliste entièrement dédiée aux langues nationales et ambitionne de toucher l’ensemble de la population burkinabè.

La Rédaction